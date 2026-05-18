Senamhi orienta esfuerzos ante llegada de Fenómeno El Niño y monitorea temperaturas de Tacna y Moquegua por variaciones

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), ha reportado una de las temperaturas más bajas hasta la fecha en la estación de Chuapalca de Tarata, con una lectura de -13°C, siendo la más baja hasta la fecha en lo que va del año, pero dentro de los estándares normales de temperaturas que se esperan en estas fechas en la región, como consecuencia del cambio climático que trae consigo el otoño y la proximidad al invierno.

La jefa zonal de la Zona 7 del Senamhi, que comprende a Tacna y Moquegua, Ing. Edualda Medina, señaló que estas se encuentran dentro de lo esperado por el servicio y advirtió que el anunció previo de "un invierno cálido", se ha venido manifestando en temperaturas bajas, sin descensos dramáticos.

"Tenemos zonas más frías, como las que se ubican sobre los 4 mil msnm, tenemos frontera y otras zonas afectadas por las bajas temperaturas. Todavía no hemos llegado hasta los -20°C, que otros años inicia en mayo. No va a ser un invierno muy crudo, pero no significa que vayan a ser temperaturas altas. En unos días tendremos valores dentro de lo normal y otros no, hay que considerar que va a influir el Fenómeno El Niño, pero solo en la costa y específicamente en el norte más que en el sur", explicó.

Hasta este miércoles, se han ampliado dos avisos meteorológicos: el N° 185 que señala el descenso de temperatura nocturna en la sierra centro y sur; y el N° 186, que señala el incremento de temperatura diurna para la sierra y la costa. Asimismo, se ha emitido el N° 192 por vientos fuertes en la sierra sur, todos ellos en alerta amarilla, es decir, indican que pueden ocurrir fenómenos meteorológicos peligrosos normales en esta región.

Medina recordó que esto se enmarca en lo ya pronosticado por la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno "El Niño" (Enfen), ente científico y técnico, encargado de estudiar y lograr una mejor comprensión, predecirlo y determinar las probables consecuencias del Fenómeno "El Niño".

"Estamos en alerta del Niño Costero débil y a partir de junio puede pasar a ser moderado, se ha advertido de un fenómeno para julio, estamos monitoreando todos los países para estar preparados. El sector más sensible es la agricultura y lo agropecuario, según las probabilidades podrían verse más afectados. Todo va a depender de su desarrollo, pero sin duda vamos a tener el invierno con temperaturas moderadas, en la sierra habrá heladas, pero con menos intensidad y en la costa habrá mayor calidez. Cabe indicar que habrá bajas temperaturas, pero no serán extremas, eso no quiere decir que no vayamos a tener invierno", aclaró.

Bajo esta premisa, la representante de Senamhi aseguró que estas condiciones, como cada año, obligarán a las autoridades tomar precauciones por enfermedades estacionarias, como resfríos, así como las estrategias para proteger a estudiantes con la modificación de los horarios de ingreso y salida de colegios, a adultos mayores con intervenciones de salud o vacunación, así como la intervención para las enfermedades de los animales como el ganado, y precauciones en el cultivo de frutos de estación, que podrían verse afectados.

Medina recordó que Senamhi cuenta con un portal web del gobierno, que brinda toda la información relevante sobre el clima, condiciones de temperatura, precipitaciones, monitoreo satelital y más, disponible para uso del público.