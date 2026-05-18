Nuevo paradero en el Metropolitano: ATU anuncia estación adicional en frecuentada ruta alimentadora

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Buenas noticias para los usuarios del Metropolitano! La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha anunciado que, a partir de este lunes 18 de mayo, se implementará un nuevo paradero en una de las rutas alimentadoras más frecuentadas del servicio de transporte público.

ATU anuncia nuevo paradero de ruta alimentadora

Ya sea en su servicio troncal o alimentador, cada día miles de personas emplean emplean los buses del Metropolitano para viajar a través de Lima y Callao, buscando movilizarse hacia sus centros de trabajo, lugar de estudios o el hogar.

Debido a su alta demanda, la implementación de un nuevo paradero del Metropolitano siempre suele ser recibido como una buena noticia para miles de ciudadanos que frecuentan el servicio, puesto que permite ahorrar tiempo y acortar distancias.

Con este mismo objetivo, la ATU ha anunciado que a partir de hoy, lunes 18 de mayo, se implementará un nuevo paradero en la ruta alimentadora de Villa El Salvador , una de las más concurridas de la zona sur de Lima.

Nuevo paradero en ruta de Villa El Salvador

Mediante un comunicado en sus redes sociales, la ATU anunció que el paradero se llama Calle 7 . Esta se ubica en la Av. El Sol, exactamente entre las estaciones Panamericana Sur y Almacenes.

Con esta disposición, los paraderos de la ruta alimentadora V.E.S., que conecta el Terminal Matellini (Chorrillos) y el Parque Zonal Huáscar (Villa El Salvador), se incrementará a un total de 28 estaciones en su recorrido.

Cabe precisar que el paradero en cuestión solo operará en los horarios de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. y de 5:00 p.m. a 9:00 p.m., según la información brindada por la autoridad vial a través de sus canales oficiales.

🚍 ¡Atención, vecinos de VES!



Conoce el nuevo paradero del alimentador Villa El Salvador del Metropolitano y sigue tu ruta sin complicaciones. 😉 pic.twitter.com/SpuDkAp2SH — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) May 18, 2026

¿Cuánto es el precio del pasaje en la ruta VES?

Desde el lunes 5 de enero de 2026, el costo del viaje en la ruta alimentadora de Villa El Salvador es de S/3.50 . Esto aplica tanto a quienes utilicen el servicio para conectarse con la estación troncal de Matellini como a los pasajeros que viajen solo dentro de las rutas alimentadoras.

Otras de las rutas alimentadoras con este precio son Los Olivos, Puno, Naranjal, Milagros de Jesús, Bertello y Puente Piedra. Según la ATU, el objetivo es que los pasajeros puedan realizar viajes más largos utilizando un único pago, especialmente en recorridos entre el norte y sur de la capital.