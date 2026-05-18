Elecciones 2026: JNE oficializa proclamación de resultados de la primera vuelta electoral

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializó este lunes 18 de mayo la proclamación de los resultados de la primera vuelta electoral, así como a Keiko Fujimori Higuchi y Roberto Sánchez Palomino como los candidatos que accedieron a la segunda vuelta presidencial del próximo domingo 7 de junio.

A través de la Resolución N.º 1135-2026-JNE, publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano, el organismo electoral decretó los resultados del cómputo para la elección presidencial que empezó el pasado 12 de abril, labor que estuvo a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE).

(Noticia en desarrollo...)