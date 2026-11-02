Ministro de Justicia sobre reyerta en penal El Milagro: "Estamos alterando ese orden ilegítimo"

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, se refirió a la reyerta ocurrida en el penal El Milagro de Trujillo que de momento ha dejado a tres internos fallecidos. Señaló que las denuncias se dan cuando se realizan cambios en varios establecimientos penitenciarios y que están alterando el orden ilegítimo dentro de ellos.

Cambios dentro de los penales

De acuerdo con el titular del MINJUSDH, este hecho ocurrió cuando el Ejecutivo ejecuta cambios en las autoridades de algunas cárceles, como la trujillana en cuestión o Lurigancho. Además, recordó que se vienen modificaciones en el estado mayor del INPE, incorporando a oficiales de las Fuerzas Armadas en retiro.

"Las denuncias obviamente tienen que ser investigadas como ha dicho la presidenta, pero también es cierto que estamos alterando ese orden ilegítimo que existía en los penales. La corrupción cambiaba, no solo por culpa del personal del INPE, sino por la falta de decisión política", sostuvo Álvarez Miranda.

Trujillo | Ernesto Álvarez, ministro de Justicia, sobre reyerta en el penal El Milagro y traslado de internos a Challapalca: Estamos alterando este orden ilegítimo que existía en los penales Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/QtPMDZQFDC — Canal N (@canalN_) November 2, 2026

Sin embargo, el ministro de Justicia precisó que el restablecimiento del control penitenciario no ocurrirá "de la noche a la mañana" y que es parte de un proceso que permitirá evitar con la delincuencia en los interiores. Destacó que con la vigilancia y supervisión militar, los accesos de visitantes se ha fortalecido.

"Donde hay control ya no hay ingreso de droga, se restringe el ingreso de las visitas de forma indiscriminada, se revisa todas las personas que entran, incluso a los proveedores de restaurantes, al personal del INPE. Nadie entra al penal sin haber pasado por el control del Ejército", manifestó.

Presidenta Fujimori llegó a El Milagro

Este lunes la presidenta Keiko Fujimori junto a algunos de sus ministros, llegó hasta el penal El Milagro tras la reyerta ocurrida en su interior y anunció una serie de medidas. Una de ellas fue el trasladado de cabecillas al penal de Challapalca, en donde estarán bajo un estricto aislamiento, asegurando que próximos casos tendrán consecuencias.

Sobre presuntos cobros ilegales que se estarían haciendo en el interior de este establecimiento penitenciario, manifestó que el Estado mantendrá una política transparente y se iniciará una investigación por las denuncias de cobros de cupos, en acusaciones que hay personal del INPE incluido.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, manifestó que desde el Ejecutivo se está alterando el orden ilegítimo que había en los penales, a pesar del reciente caso de una reyerta en el penal El Milagro que dejó a tres personas fallecidas.