Martín Vizcarra nuevamente es trasladado de Barbadillo a centro de Salud para revisar su función renal

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente Martín Vizcarra salió este lunes 2 de noviembre del penal de Barbadillo y fue llevado a un establecimiento de salud para realizarse un control de su función renal. El traslado fue reportado por Expreso, que difundió imágenes de su llegada al centro médico.

Traslado de Martín Vizcarra para evaluación médica

El expresidente aparece acompañado por un agente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y otra persona vestida de civil. Al llegar al establecimiento, fue recibido por tres enfermeras. El exmandatario llevaba mascarilla y lentes de sol durante su ingreso al lugar.

Las imágenes también muestran que tenía las manos aparentemente esposadas y cubiertas con una tela de color melón. Vestía un polo plomo, pantalón beige y zapatillas plomas. Sin embargo, hasta el momento no se identificó el establecimiento de salud al que fue conducido.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | El expresidente Martín Vizcarra fue trasladado por el personal del INPE a un establecimiento de salud para que se someta a un control médico de función renal.



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Vizcarra cumple una condena de 14 años de prisión efectiva en el establecimiento penitenciario de Barbadillo, luego de ser hallado culpable del delito de cohecho pasivo propio. La sentencia está relacionada con hechos ocurridos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, entre 2011 y 2014.

El Poder Judicial determinó que recibió sobornos por aproximadamente 2,3 millones de soles de empresas constructoras vinculadas a los proyectos Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital Regional de Moquegua. La sentencia fue dictada en noviembre del 2025 y dispuso que la pena se ejecutara de manera inmediata.

Antecedentes de salud del expresidente

El nuevo traslado ocurre después de otras atenciones médicas registradas durante su permanencia en Barbadillo. En agosto de 2026, Vizcarra informó que debía acudir periódicamente a centros de salud para evaluar su función renal, debido a la capacidad reducida del riñón que conserva.

En esa oportunidad, el exmandatario señaló públicamente que uno de sus riñones funcionaba al 10 % de su capacidad. También comunicó que había retornado al penal luego de recibir atención médica. Su abogado Erwin Siccha confirmó entonces que había sido llevado a un centro de salud por problemas renales.

Comunicado del INPE.

El 20 de octubre, el INPE confirmó otro traslado de emergencia desde Barbadillo hacia el Hospital Lima Este-Vitarte, en Ate. La institución informó que Vizcarra permanecía estable y bajo observación médica, luego de recibir atención hospitalaria conforme a los procedimientos establecidos.

Tras este nuevo traslado, Vizcarra volvió a salir del penal de Barbadillo para la evaluación de su función renal. El expresidente permanece bajo condena de 14 años y además mostró los antecedentes de atenciones médicas por problemas renales.