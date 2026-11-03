Partidos de HOY, martes 3 de noviembre: horarios y canales para ver Champions League y Liga1 EN VIVO

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 3 de noviembre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú, la Champions League, como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una larga lista de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Se juega la décimo quinta fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. ADT — L1 MAX

— L1 MAX 8:00 p.m. | Alianza Lima vs. Cienciano — L1 MAX

*Sigue la PREVIA del encuentro entre ALIANZA LIMA VS. CIENCIANO desde las 7:30 p.m.

Partidos de la Champions League HOY

Termina la tercera fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Shakhtar Donetsk vs. Sporting Club Lisboa — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Galatasaray vs. Suttgart — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | FC Barcelona vs. Aston Villa — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Villarreal vs. PSG — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Bayern Münich — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Feyenoord vs. Inter de Milan — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Manchester United vs. Roma — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | Bodo Glimt vs. Lille — Disney+

— Disney+ 3:00 p.m. | LASK vs. Slovan Bratislava — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre FC BARCELONA vs. ASTON VILLA desde las 2:30 p.m.

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 34 de la primera divisón de Brasil, hay un partido programado:

5:30 p.m. | Chapecoense vs. Mirassol — Fanatiz

— Fanatiz 7:30 p.m. | Internacional vs. Coritiba — Fanatiz

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay dos partidos programados de pronóstico reservado:

6:15 p.m. | Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima — WinSports

WinSports 8:20 p.m. | Deportivo Pasto vs. Jaguares FC — WinSports

Este martes 3 de noviembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.