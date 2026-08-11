Colombia: reportan nuevo sismo HOY martes, 11 de agosto, en Chocó tras devastador terremoto de magnitud 7.4

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un día después del devastador terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, se reportó un nuevo sismo en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. A continuación todos los pormenores de esta actividad sísmica de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

Nuevo sismo se reporta en Chocó tras fuerte terremoto de magnitud 7.4

Este martes, 11 de agosto, se ha registrado un nuevo movimiento sísmico en en el departamento del Chocó, mientras continúan las labores de atención y evaluación de daños luego del terremoto de 7. 4 grados en la escala de Richter ocurrido el último lunes.

Según la información brindada por el Servicio Geológico Colombiano, el evento tuvo una magnitud de 3.8 y se registró al promediar las 10:43 a.m. (hora de Colombia) teniendo como epicentro un punto localizado a 14 kilómetros del municipio de San José del Palmar, en Chocó.

Además, el organismo adscrito al Ministerio de Minas y Energia de Colombia indicó que el fenómeno natural se produjo a una profundidad de 99 kilómetros y presentó una latitud de 4.88 y una longitud de -76.36.

Cabe señalar que esta nueva actividad sísmica se suscita en medio de que socorristas y voluntarios trabajan contra el reloj para poder buscar sobrevivientes del catalogado como el peor terremoto de este siglo en Colombia que ya dejó más de 100 personas fallecidas, más de 1000 heridos y decenas de edificios colapsados.

Producto de este fuerte movimiento telúrico, las principales ciudades del oeste del territorio colombiano como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó se han visto totalmente afectadas.

Abelardo De La Espriella acudió a Pereira

El presodente de Colombia, Abelardo De La Espriella señaló que continúa recorriendo las zonas afectadas y coordinando la respuesta del Estado ante la emergencia regsitrada la localidad de Pereira.

Durante su visita el jefe de Estado evaluó la situación en dicho territorio y afirmó que se están articulando todas las capacidades institucionales para atender con inmediatez a las comunidades afectadas.

"Estamos en el territorio, al frente de la emergencia y al lado de nuestra gente", señaló De la Espriella, quien reiteró su compromiso con los colombianos y cerró con el mensaje: "¡Firme por la Patria!", manifestó.

Como vemos, un día después de que se registrara un terremoto de magnitud 7.4 en Colombia, un nuevo movimiento telúrico de 3.8 grados en la escala de Richter remeció el municipio de San José de Palmar, en el departamento del Chocó de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.