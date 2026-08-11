Niño de 'Baby Shark' sorprende al reaparecer 10 años después y anunciar su carrera como cantante de K-pop

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Quien alguna vez bailó al ritmo de 'Baby Shark' frente a millones de personas ahora quiere que el público conozca su propia voz. Park Geon-roung, el recordado niño del popular videoclip, reapareció 10 años después y anunció una nueva etapa vinculada al K-pop bajo el nombre artístico de Baby Shark Boy.

De 'Baby Shark' al K-pop

Park Geon-roung tenía apenas siete años cuando apareció en 2016 en el videoclip de Pinkfong Baby Shark Dance, producción en la que compartió escena con Elaine Kim Johnston.

Aunque el pequeño no fue quien interpretó vocalmente la canción, sus pasos de baile y expresiones frente a cámara hicieron que su rostro terminara siendo reconocido en diferentes partes del mundo.

Y vaya que aquel video hizo historia. Con el paso de los años, Baby Shark Dance se convirtió en el video más visto de YouTube y superó incluso a "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en 2020. Actualmente, el videoclip supera los 17.2 mil millones de reproducciones.

Una década después de aquella aparición infantil, Park vuelve a estar bajo los reflectores, pero esta vez con una propuesta bastante diferente.

"Siempre he estado agradecido de que la gente todavía recuerde un video en el que aparecí cuando era niño. Hace diez años bailaba junto a Baby Shark. Ahora quería compartir mi propia voz y una historia que yo mismo escribí", declaró en un comunicado difundido por The Pinkfong Company.

Su vínculo con el famoso tiburón tampoco desapareció por completo durante estos años. En 2025, el joven ya había reaparecido en diferentes videos cortos realizados por el décimo aniversario de la canción.

Baby Shark Boy debuta con "WAVE"

Ahora Park Geon-roung tiene 17 años y adoptará el nombre artístico de Baby Shark Boy para presentar su primer sencillo digital, titulado "WAVE", cuyo estreno está programado para el próximo 20 de agosto.

El lanzamiento será en coreano y tendrá como artista invitado a Joohoney, integrante de la agrupación Monsta X. Además, Park aparece acreditado como coautor de la letra, marcando así una diferencia importante respecto a aquella etapa infantil en la que únicamente apareció bailando.

Su gusto por el K-pop, además, no nació de la noche a la mañana. El joven ha mostrado anteriormente en redes sociales coreografías de artistas y grupos como PSY, ZICO, Dynamicduo, EXO, SEVENTEEN, NCT, RIIZE y Stray Kids. Incluso participó junto a un amigo en el reto de baile de "Mamushi", de Megan Thee Stallion y Yuki Chiba.

Así, 10 años después de convertirse en el recordado niño de Baby Shark, Park Geon-roung reaparece dispuesto a mostrar una faceta completamente distinta. Ahora como Baby Shark Boy, el joven de 17 años estrenará "WAVE" y buscará abrirse camino como cantante de K-pop.