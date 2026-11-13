Ministro de Salud Luis Dyer y comitiva del Minsa sufren accidente vehicular durante jornada de supervisión en Amazonas

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La comitiva oficial del ministro de Salud, Luis Dyer, sufrió un accidente de tránsito este viernes 13 de noviembre en Amazonas, durante una jornada de supervisión. El hecho dejó daños materiales y algunos integrantes de la delegación con lesiones leves, según informó el Ministerio de Salud mediante un comunicado difundido por su Oficina General de Comunicaciones.

Minsa confirma lesiones leves y daños materiales

En su pronunciamiento, el Ministerio de Salud confirmó que el accidente dejó daños materiales y lesiones leves en algunos integrantes de la comitiva. Los afectados fueron trasladados a un hospital, donde el ministro Luis Dyer fue auxiliado o trasladado a un establecimiento de salud, al igual que sus acompañantes.

Comunicado oficial del MINSA

Accidente durante el recorrido de supervisión

El siniestro ocurrió alrededor de las 9:00 a. m. en la carretera Fernando Belaúnde Terry, específicamente en el tramo que conecta Bagua Grande con Pedro Ruiz. La delegación se desplazaba por esta vía como parte de las actividades de supervisión del titular del sector en la región.

Heridos fueron atendidos y están fuera de peligro

El Minsa aseguró que las personas lesionadas recibieron asistencia en un hospital. Sin embargo, no indicó el nombre del establecimiento ni brindó información sobre posibles altas médicas o la continuidad de la jornada de supervisión.

Keiko Fujimori se pronunció sobre el accidente del ministro

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el ministro Luis Dyer y los integrantes de su delegación, quienes sufrieron un accidente. A través de un pronunciamiento, señaló que se comunicó directamente con los afectados para conocer su situación y recibió información de que todos se encuentran estables.

Asimismo, manifestó que permanece pendiente de su evolución y recuperación, y les transmitió sus mejores deseos para que puedan superar este difícil momento y restablecerse pronto.

Post de la presidenta Keiko Fujimori en su cuenta de X (Captura)

Durante la mañana, el ministro de Salud, Luis Dyer, y los integrantes de su comitiva tuvieron un accidente de tránsito mientras realizaban labores de supervisión en la Amazonía. Afortunadamente, el choque solo ocasionó daños materiales y lesiones leves entre los ocupantes.