Congreso: Comisión Directiva confirma reducción presupuestal de 450 millones soles para el 2027

13/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad este viernes 13 de noviembre, el presupuesto institucional de ese poder del Estado para el 2027, confirmándose la propuesta de ahorro de 450 millones de soles para ambas cámaras.

Cabe precisar que, a inicios de semana se generó una crispación entre Miguel Torres y Oscar Reto, quien se acusaron mutuamente de falta de coordinación para abordar el tema en mención, motivo por el cual, la reunión entre ambas mesas directivas tuvo que ser suspendida hasta en dos oportunidades.

Presidente del Senado confirma reducción presupuestal

Tras superar este impasse, el propio presidente del Senado, Miguel Torres Morales (Fuerza Popular), se encargó de confirmar el acuerdo adoptado junto a su homólogo de la Cámara de Diputados, Oscar Reto Otero (Partido del Buen Gobierno).

"Hemos podido aprobar en la Comisión Directiva por unanimidad, el presupuesto en donde mantenemos un ahorro de cerca de 450 millones de soles. Yo quiero agradecer al presidente Reto y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, junto con la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores. Hemos podido ponernos de acuerdo, creo que es una excelente noticia", expresó a los medios de comunicación.

Agregó, además, que habrá "momentos difíciles" a consecuencia de la nueva bicameralidad, pero se mostró confiado de que ambas cámaras seguirán logrando importantes acuerdos, conforme al desarrollo del periodo legisltivo.

Cabe precisar que, la Comisión Directiva del Congreso tiene como atribución principal promover la coordinación y los consensos necesarios en los asuntos administrativos, logísticos y de recursos humanos la cámara de senadores y de diputados.

El grupo de trabajo se reúne, por lo menos, una vez al mes y, facultativamente, cuando lo solicite indistintamente la Mesa Directiva del Senado o de la Cámara de Diputados. Asimismo, la Comisión está conformada por los integrantes de ambas mesas.

Política de austeridad en el Congreso

A finales de octubre último, el Congreso de la República anunció un ahorro aproximado de S/ 303 millones, a través de su política de austeridad, racionalización del gasto y eliminación de alquileres.

Como se recuerda, del monto total ahorrado, S/ 33,6 millones ya fueron transferidos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno El Niño, mientras que otros S/ 270 millones fueron devueltos al Poder Ejecutivo para financiar las prioridades más urgentes del pais.

De acuerdo con lo señalado por Miguel Torres, estos recursos pueden ayudar a financiar obras de protección frente a las lluvias y las inundaciones, con el propósito de proteger a las familias que viven en zonas vulnerables y reducir los daños ocasionados por los fenómenos naturales.

De esta manera, el Parlamento continúa adoptando políticas de ahorro, una situación que había sido criticada en el Congreso saliente por las constantes denuncias de despilfarro de dinero.