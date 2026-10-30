Presidenta Keiko Fujimori descarta remover a Luis Galarreta de la PCM: "Es un simple chisme"

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Desde El Salvador, en el marco de su visita oficial que incluyó un recorrido por el Hospital Nacional Especializado Rosales, la presidenta de la República, Keiko Fujimori, zanjó las especulaciones sobre una presunta recomposición en el Ejecutivo.

Tilda de "chisme" las especulaciones

La mandataria descartó de plano remover al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y calificó de "simples chismes" los rumores que daban por hecho un supuesto cambio en la PCM para dar paso a José Chlimper.

"Quiero señalar que todo esto es un simple chisme. Mi confianza al primer ministro es absoluta. El mismo señor Chlimper ha salido en una entrevista a decir que él no tiene ninguna intención de ser ministro de Estado. Es un simple colaborador que está ayudando en este comité consultivo de la Presidencia. [...] Así es que yo rechazo y descarto un cambio de primer ministro", aseveró.

Asimismo, consultada sobre la estrategia de seguridad del mandatario salvadoreño Nayib Bukele, evitó entrar en cuestionamientos políticos hacia su modelo aplicado contra las bandas criminales.

"Me parece poco elegante, siendo peruana, venir a criticar las medidas y decisiones que ha tomado el presidente Bukele. Lo que yo resalto son los resultados. Él ha recuperado el orden y está brindando servicios de calidad a sus ciudadanos. Yo con eso me quedo".

🔴🔵🚨 #AHORA | Desde El Salvador, la presidenta Keiko Fujimori descartó remover a Luis Galarreta del Consejo de Ministros, calificando de "chismes" los rumores que daban por hecho el supuesto cambio por José Chlimper.



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Premier también descartó "chismes"

Esta postura de respaldo absoluto guarda una directa sintonía con las declaraciones ofrecidas un día antes por el propio Luis Galarreta. Durante una visita de trabajo institucional realizada a la región Tumbes para supervisar las acciones preventivas frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, el titular de la PCM ya había restado total importancia a los comentarios sobre su continuidad en el cargo.

En aquella oportunidad, fiel a su estilo directo, el jefe del Gabinete zanjó las especulaciones periodísticas asegurando que "no comentaba sobre chismes", anticipando la línea oficial del Ejecutivo, priorizando la información sobre el avance de obras preventivas.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | Desde Tumbes, el primer ministro Luis Galarreta calificó como "chismes" las versiones que mencionan su supuesta salida del Consejo de Ministros. Además, reafirmó que el Comando Unificado contra la delincuencia no ha necesitado facultades para tomar... pic.twitter.com/HafLJKhik0 — Exitosa Noticias (@exitosape) October 30, 2026

De este modo, tanto desde Lima como desde el extranjero, el Gobierno ha buscado blindar su plana ministerial y neutralizar los rumores de crisis política, enfocando sus esfuerzos públicos en la gestión de emergencias y las políticas de seguridad ciudadana.

El categórico respaldo expresado por Keiko Fujimori a Luis Galarreta desde el exterior, sumado a la firme postura que el propio primer ministro había manifestado previamente, refleja un esfuerzo coordinado dentro del Ejecutivo por cerrar filas frente a la especulación y proyectar una imagen de estabilidad institucional durante su visita al exterior.