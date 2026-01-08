Ministro Vladimir Cuno participa en operativo de control territorial con acciones y resultados en Lima Este y Norte

08/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En el marco del estado de emergencia vigente en Lima Metropolitana y el Callao, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Vladimir Cuno, participó y supervisó un operativo de control territorial en Lima Este y Lima Norte, el cual dejó detenciones, incautación de material explosivo y acciones policiales frente a hechos delictivos, como parte del despliegue articulado del Estado para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

Destaca operativo policial y militar

Durante el despliegue, el titular del MIDAGRI, señaló que el operativo realizado durante la noche del 7 de enero y la madrugada del jueves 8, arrojó resultados positivos tanto para el Gobierno como para la ciudadanía. En ese marco, informó que se desplegaron 180 efectivos de la Policía Nacional del Perú y dos brigadas del Ejército del Perú, quienes realizaron intervenciones simultáneas en las ocho comisarías del distrito de San Juan de Lurigancho.

"Es un resultado exitoso para el Gobierno y para la ciudadanía, porque hemos logrado incautar una gran cantidad de armamento y material explosivo que, de no haber sido intervenido, podría haber sido utilizado para la extorsión o la minería ilegal. Esta intervención es de suma importancia", señaló.

Cabe señalar que, en representación del Ministerio del Interior, participó Luis Fares Yunis Herrera, director general de la Dirección General de Orden Público. El operativo contó, además, con la participación del comandante general de la Policía Nacional del Perú, Gral. Óscar Arriola.

Detenciones en San Juan de Lurigancho

El operativo se inició en la base de serenazgo de San Juan de Lurigancho, ubicada en la avenida Canto Grande, conocida como "El Hangar". Desde este punto se desplegaron acciones de control territorial que permitieron la detención de dos personas reincidentes por el presunto delito de robo agravado (robo de celular), ocurrido en la cuadra 7 de la avenida Canto Grande. Los intervenidos fueron trasladados a la comisaría de Santa Elizabeth, donde permanecen bajo custodia policial.

Incautación de explosivos en Carabayllo

Como parte del mismo operativo, se realizaron intervenciones en la jurisdicción de la comisaría PNP ¨El Progreso¨, distrito de Carabayllo, que permitieron la detención de otras dos personas por el presunto delito contra la seguridad pública, vinculado a la tenencia ilegal de material explosivo.

Durante las acciones, se incautaron 50 cajas de fulminantes, mechas detonantes, municiones calibre 9 mm, cacerinas, un arma de fuego y aproximadamente 600 cartuchos de dinamita, evitando un grave riesgo para la población.

Acciones policiales tras ataque armado en Comas

Durante la jornada, un conductor de transporte público perdió la vida tras un ataque armado ocurrido en la cuadra cinco de la avenida Belaúnde Oeste, en Comas, perpetrado por un presunto sicario que se desplazaba como pasajero.

Luego del hecho, el atacante intentó huir, pero fue intervenido y abatido por un efectivo policial que se encontraba de civil. Al lugar acudieron el ministro Vladimir Cuno y el comandante general de la Policía Nacional del Perú para supervisar las acciones desplegadas.

"Hoy hemos recorrido dos distritos y he sido testigo de la intensidad de la criminalidad, pero también del esfuerzo del Gobierno para reducirla. Es importante que la ciudadanía colabore y se sume a este trabajo. Nos encontramos en una segunda fase, a toda máquina, y vamos a seguir luchando para lograr paz para la ciudadanía", puntualizó.

Desde el MIDAGRI reafirmaron su compromiso de apoyar las acciones del Estado destinadas a fortalecer el orden interno y la seguridad ciudadana en beneficio de la población.