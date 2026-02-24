RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Impactante

Helicóptero militar cae sobre un mercado: Mueren dos pilotos y dos comerciantes

Un helicóptero militar se cayó sobre un mercado y dejó cuatro muertos, dos pilotos y dos comerciantes. Todo apunta a que fue por un fallo técnico.

Helicóptero militar cae sobre un mercado
Helicóptero militar cae sobre un mercado (Difusión)

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 24/02/2026

Un helicóptero militar se vino abajo sobre un mercado y dejó cuatro personas muertas —dos pilotos y dos comerciantes—, armando un caos total en una zona comercial del centro de Irán y obligando a que las autoridades actuar de inmediato para determinar qué fue lo que pasó.

Helicóptero militar cae sobre un mercado

Todo pasó el martes 24 de febrero por la mañana en un pueblo llamado Dorcheh, ahí en Isfahán, una zona donde el ejército mantiene una importante base aérea.

Cuentan que un helicóptero militar se vino abajo y cayó justo en medio de un mercado de frutas que estaba lleno de gente. Los vendedores apenas estaban en lo suyo cuando ocurrió la tragedia. El choque fue seco y el incendio se armó en un segundo; no hubo tiempo de reaccionar.

El helicóptero quedó hecho pedazos y quemado, y se veía a los de emergencias dándolo todo contra el fuego. Los vecinos y los que trabajan ahí estaban en shock, mirando el desastre sin poder creerlo.

Al final, las autoridades locales confirmaron que fueron cuatro personas las que perdieron la vida: los dos pilotos y dos comerciantes que estaban trabajando en el mercado.

Por lo que dicen hasta ahora, parece que el helicóptero tuvo una falla técnica, algo se descompuso en pleno vuelo, aunque la investigación recién se encuentra en su etapa inicial.

Quiénes eran los pilotos que perdieron la vida

Alas pocas horas de lo que pasó, el Centro de Entrenamiento de Aviación del Ejército sacó un comunicado para decir quiénes eran los militares que perdieron la vida.

Se trataba del coronel Hamed Sarvazad, que era el que venía manejando el helicóptero militar, y de su copiloto, el mayor Mojtaba Kiani.

El mismo centro militar señaló que la causa del accidente está siendo investigada de manera formal. En paralelo, el jefe del poder judicial local, Asadollah Jafari, informó que también se abrió un expediente judicial y que ya se enviaron investigadores al lugar del impacto.

Las autoridades locales buscan determinar con exactitud qué falló en el helicóptero militar antes de que se precipitara sobre el concurrido mercado.

Así, se confirmó que un helicóptero del ejército se estrelló en un mercado en el centro de Irán, lo que causó la muerte de los dos pilotos y de dos comerciantes que estaban ahí. Ahora están investigando todo para ver si una falla técnica fue la que provocó este fatal accidente.

