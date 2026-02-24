RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Rechazan designación!

Segundo Montalvo asegura que nadie de Perú Libre estará en el gabinete de Hernando de Soto: "Sería una traición"

El congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, rechazó la designación de Hernando de Soto como premier y aseguró que nadie de su bancada formará parte de su gabinete de ministros.

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/02/2026

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Segundo Montalvo, aseguró que ningún miembro de su bancada formará parte del gabinete de ministros liderado por Hernando de Soto, al estar en contra de la elección que tomó José Balcázar en cuanto al premier. 

Lo consideran una traición

El legislador rechazó la designación de Hernando de Soto como premier al considerar que es "un eterno vividor de las millonarias consultorías" y por ser defensor de los poderes económicos. Asimismo, cuestionó su trayectoria de economista, al señalar que es "campeón de la palabrería económica universal, sin resultados positivos hasta el momento". 

Agregó que como bancada tomarán una decisión cuando el nuevo gabinete se presente ante el Congreso para pedir el voto de confianza. Al ser el presidente miembro del grupo parlamentario, se cuestionó si algún integrante será parte del gabinete. 

"No, no hay ningún miembro de Perú Libre. [¿Nadie de Perú Libre estará en algún ministerio?] No, sería una traición al pueblo peruano. Encabezando Hernando de Soto como premier es algo que Perú Libre no lo va a aceptar", aseguró. 

Cabe señalar que el último lunes 23 de febrero la congresista Kelly Portalatino, de la bancada de Perú Libre, reveló que se le propuso formar parte del gabinete sin embargo, afirmó que se negó, pero no por considerarlo una traición como afirma Montalvo, sino por priorizar su candidatura. 

"José Balcázar ha entregado todo el poder prácticamente a Hernando de Soto, a alguien que no es querido por el pueblo peruano", agregó. 

Montalvo aseguró que estarán vigilantes a las decisiones adoptada por Hernando de Soto y el presidente José Balcázar, en ese sentido consideró que deben derogar el decreto que establece la reestructuración de PetroPerú. 

Hoy juramenta nuevo Gabinete Ministerial

Este martes 24 de febrero el presidente interino José María Balcázar tomará juramento a su Gabinete Ministerial liderado por Hernando de Soto como premier, en Palacio de Gobierno, según anunció previamente. 

En entrevista en Exitosa, el mandatario explicó que la designación responde a la necesidad de garantizar el modelo económico. El jefe de Estado evitó revelar qué profesionales conformarán el gabinete que liderará Hernando de Soto, pero adelantó que hasta el lunes 23 de febrero se evaluará la permanencia de los actuales ministros. 

Lo que se sabe es que hasta la tarde del último lunes 23 de febrero, el presidente sostuvo reuniones con la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el canciller Hugo de Zela; ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes. 

Por ello, el congresista Segundo Montalvo de Perú Libre, rechazó que algún miembro de su bancada vaya a formar parte del gabinete ministerial de José Balcázar que liderará Hernando de Soto. 

