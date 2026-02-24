Chofer provoca choque y se da a la fuga: Reportan más de 10 heridos tras el accidente

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un conductor vestido de chuta provocó un grave accidente. Lamentablemente, chocó su vehículo en la carretera contra un minibús, dejando más de 10 heridos, y se dio a la fuga. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

Accidente en El Alto dejó varios heridos

Una nueva tragedia se reportó en una carretera. De acuerdo a los primeros reportes, un hombre conducía su vehículo vestido de chuta (personaje de una danza folclórica tradicional de Bolivia) cuando de pronto, en aparente estado de ebriedad, chocó contra un minibús de transporte público que llevaba varios pasajeros a bordo.

Según el coronel Heriberto Carlos Valencia, jefe policial de El Alto, el impacto dejó un saldo preliminar de al menos 16 personas heridas, aunque sus estados de salud no son graves. Asimismo, el reporte de las autoridades señala que el chofer que ocasionó el accidente en la ciudad de El Alto se dio a la fuga tras cometer el siniestro y dejó su auto abandonado en una zona diferente del suceso.

"Esto nos hace suponer que está relacionado con las celebraciones del Carnaval", explicó el agente del orden a los medios locales tras ser consultado sobre las posibles causas del accidente, que hasta el momento se mantiene bajo investigación.

Chofer se dio a la fuga: Policía va en su búsqueda

El choque que se registró en la carretera a Copacabana causó gran impacto en Bolivia. La policía también indicó que ya desplegaron agentes para dar con el paradero del conductor y llevarlo ante la justicia para que responda por su accionar que dejó varios heridos.

Otro accidente: Autobús se precipitó en Nepal

Lamentablemente, otro accidente ha causado gran impacto internacional. Pues bien, un autobús, que viajaba a Katmandú desde Pokhara, se desvió de la carretera en Bhainsegaunda en el municipio rural de Benighat Rorang-5, en Nepal, en la madrugada del lunes 23 de febrero, y cayó aproximadamente 200 metros hasta la orilla del río.

Se reportó que el saldo que dejó ese accidente fue de al menos 19 fallecidos y 25 heridos, entre ellos turistas extranjeros. El portavoz de la policía de Nepal, Prakash Dahal, reportó que una de las víctimas mortales era un ciudadano británico, identificado como Stewart Dominic Ethan.

Equipos de rescate, con la asistencia de fuerzas de seguridad y residentes locales, fueron desplegados tras el accidente, mientras que los heridos, algunos en estado grave, eran trasladados a distintos centros médicos. El caso se encuentra bajo investigación.

Accidente de autobús en Nepal.

