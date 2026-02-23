"La vida de mi hermana no tiene precio": Hermano de Lizeth Marzano revela que familia de Adrián Villar busca conciliar

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La muerte de Lizeth Marzano continúa generando controversia en el Perú. Su hermano, Gino Marzano, se presentó esta noche en Magaly TV, La Firme para pedir justicia por el fallecimiento de su hermana y reveló que la familia del presunto culpable, Adrián Villar, ha intentado contactarse con su familia para llegar a una conciliación.

Gino Marzano exige justicia por su hermana

El hermano de la campeona nacional de buceo libre se presentó por primera vez frente a cámaras para contar detalles de la investigación que se sigue en contra de Adrián Villar, así como de la actitud de la dueña del vehículo, la periodista Marisel Linares, quien es pareja de su padre.

Como se sabe, esta tarde el Poder Judicial dictó impedimento de salida del país para Adrián Villar por nueve meses, mientras duren las investigaciones en su contra. El abogado de la familia Marzano afirmó que, durante la audiencia, el joven nunca se mostró arrepentido de lo ocurrido y permaneció callado en todo momento.

Enseguida, el hermano de Lizeth reveló que la familia de Villar ha intentado comunicarse con él de forma directa y también a través de amigos, con la intención de posiblemente conciliar. Sin embargo, dejó claro que no piensan dar un paso al costado en la investigación y el juicio que se sigue por la muerte de su hermana.

"Esa familia ha tratado de comunicarse conmigo. Ha tratado de comunicarse con amigos y también ha tratado de comunicarse un pariente conmigo para conciliar (...) porque, para pedirme disculpas, yo no sé si las voy a aceptar", indicó.

En ese momento, Magaly sugirió que posiblemente estaban buscando conciliar y llegar a un acuerdo económico, y Gino hizo una fuerte declaración, indicando que ninguna cantidad de dinero le devolverá la vida de su hermana ni aliviará el sufrimiento de sus padres.

" La vida de mi hermana no tiene precio. No intenten comunicarse con nadie de mi familia, porque no hay un término monetario asociado a la vida de mi hermana", sentenció.

Impedimento de salida del país para Adrián Villar

Hace unas horas, el Poder Judicial dictó este lunes impedimento de salida del país por nueve meses contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello y muerte de la deportista peruana Lizeth Marzano. La decisión fue tomada por el juez Ricardo Huamán Rendón, en el marco de la audiencia realizada esta noche.

La Fiscalía había solicitado la medida ante el riesgo de que Villar pudiera viajar al extranjero, lo que fue advertido días atrás por el hermano de la víctima, Gino Marzano. El caso ha generado gran conmoción pública, pues la joven era seleccionada y campeona nacional de buceo libre y falleció la madrugada del pasado 18 de febrero tras ser arrollada en San Isidro.

Es así que, el caso continúa en investigación mientras la familia Marzano exige que se sancione a los responsables. Gino reiteró que no aceptarán ningún tipo de conciliación y que llegarán hasta las últimas instancias legales. Para ellos, más que un acuerdo económico, lo que buscan es justicia por la muerte de Lizeth.