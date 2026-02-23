Caída de helicóptero en Arequipa: FAP suspende trabajos de rescate de los cuerpos de 15 fallecidos

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes, la Fuerza Aérea del Perú confirmó el hallazgo del helicóptero Mi-17, con la que perdieron contacto radial la tarde del domingo 22 de febrero, y el fallecimiento de las 15 personas en la provincia de Caravelí en Arequipa. Por el momento, la búsqueda de los cuerpos se ha suspendido.

Labores de rescate de los cuerpos se renaudarán mañana

Según indicó la FAP en un comunicado esta mañana, la aeronave pudo ser localizada en la localidad de Chala Viejo, distrito de Chala, gracias a la intensificación de trabajos de búsqueda de las patrullas de fuerzas especiales y de la policía.

Señaló que este helicóptero se encontraba en la zona rescatando a personas que habían quedado varadas tras la caída de huaicos en diversas zonas de la Panamericana Sur. También apoyaba en el entrenamiento de paracaidismo de Cadetes FAP.

Cerca de las 6 de la tarde, las autoridades informaron que han suspendido los trabajos de rescate de los 15 cadáveres, decisión que se tomó ante las condiciones climáticas adversas que no han permitido la recuperación de los cuerpos de las víctimas, entre ellos, siete menores y cuatro tripulantes de la Fuerza Aérea.

De acuerdo a lo indicado a Exitosa, el día de mañana martes 24 de febrero se renaudará las labores de recuperación de los cuerpos, pues ya ubicaron el lugar donde la aeronave, tripulada al mando del mayor Sergio Páucar, se precipitó.

Luto en la FAP

A través de un comunicado oficial, confirmó que como producto del siniestro, el personal de rescate que se dirigió al lugar de los hechos ha confirmado el fallecimiento de los cuatros tripulantes de la aeronave y 11 de los pasajeros que se encontraban a bordo:

Mayor FAP Sergio Danner Paucar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove

Suboficial de segunda FAP Leiner Aguirre Huaman

Coronel FAP Javier Nole González de 50 años

Ivis Rodríguez Romero de 49 años

Un menor de 17 años de iniciales R. N. R.

Un menor de 15 años de iniciales F. N. R.

Elisa Bernal Paredes de 49 años

Un menor de 14 años de iniciales G. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales F. T. B.

Un menor de 14 años de iniciales M. G. M. L.

Zoila Fernández Medina de 45 años

Un menor de 14 años de iniciales M. G. F.

Un menor de 3 años de iniciales A. G. F.

Ante la ocurrido, el Alto Mando de la FAP expresó sus condolencias y aseguraron que brindarán el apoyo y asistencia a los deudos de las víctimas. Asimismo, informaron que se activó la Junta de Investigación de Accidente para determinar las causas del lamentable siniestro.