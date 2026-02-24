¿Podré votar si tengo mi DNI vencido? Conoce lo que indica la ONPE a miras de las elecciones 2026

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El próximo 12 de abril se llevarán a cabo las Elecciones Generales 2026 donde los peruanos elegirán en las urnas al nuevo presidente de la República, los vicepresidentes, senadores, diputados y parlamentarios andinos.

En este contexto, hay algunos ciudadanos que cuentan con DNI vencido y una de las interrogantes que surgen es si podrán sufragar. A continuación te explciamos todos los detalles.

¿Podré votar en las elecciones si cuento con DNI vencido?

Perú está a poco menos de dos meses para asistir a las urnas y de acuerdo a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) serán más de 27.3 millones de ciudadanos está habilitados para ejercer su derecho al voto.

Al respecto, un requisito importante para participar de los comicios electorales es presentar tu Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente que puede ser en la versión azul así como en la electrónica.

Eso sí, la entidad es clara al subrayar que de acuerdo a la normativa electoral el DNI de un votante debe estar vigente al momento de acudir a la mesa de sufragio. Esto aplica tanto para el DNI azul como para el DNI electrónico. De encontrarse vencido, no podrá votar.

Hay que tener en cuenta que, el pasado 14 de octubre de 2025 se logró identificar que existen un total de 2,001,447 ciudadanos que no están aptos para la votación debido a que no han renovado su Documento Nacional de Identidad.

Dicha cifra representa el 7. 32% del registro electoral. Es necesario indicar que los miembros de mesa tienen la obligación de verificar la validez del documento antes de autorizar la emisión del voto, como parte de los controles destinados a asegurar la correcta identificación de cada elector.

¿Hasta cuándo tengo tiempo para renovar mi DNI?

Pese a que el cierre del padrón electoral se realizó el año pasado, los votantes que poseen DNI vencido aún cuentan con la opción de renovar el documento hasta antes del 12 de abril del presente año, es decir, previamente al día de las elecciones generales. Así lo ha señalado el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

Sobre lo mencionado, vale precisar que si bien el cierre del padrón define quiénes integrarán las elecciones, no paraliza la vigencia del DNI. Por esta razón es que se puede hacer la actualización del documento.

Entonces ya lo sabes elector si cuentas con tu DNI debes tener en cuenta que es necesario que lo renueves para que el próximo domingo 12 de abril puedas acudir a las urnas y participar de las elecciones.