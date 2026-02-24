¡Terrible! Padre de familia lucha por su vida luego que su mototaxi sea atacada a balazos en SJL

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad ciudadana sigue creciendo en el Perú. Esta vez, un padre de familia se debate entre la vida y la muerte, luego de que la mototaxi en la que se desplazaba fuera atacada a balazos por dos sujetos a bordo de una motocicleta, en San Juan de Lurigancho. La Policía ya investiga el motivo del atentado.

Padre de familia fue atacado a balazos

Según información preliminar, el ataque se registró en el cruce de la avenida América con la calle Chiclayo, alrededor de las ocho de la noche de ayer 23 de febrero, en la zona de Huáscar, cuando la víctima, identificada como Romel Llanco Aguirre, se dirigía a recoger a su hijo a bordo de su mototaxi.

El ataque al padre de familia fue feroz y la Policía registró que su vehículo recibió tres disparos: dos en el parabrisas frontal y uno en el espejo derecho, lo cual indica que los sujetos que lo atacaron tenían la intención de matarlo.

Tras el ataque, Romel fue auxiliado por los vecinos de la zona y llevado al Hospital de Canto Grande, lugar hasta donde llegó su hermana, quien se mostró sorprendida por lo ocurrido e indicó que su familiar no había recibido amenazas. Además, precisó que ya no trabajaba en mototaxi desde hace tiempo, por lo que podría tratarse de una confusión.

"Él es un chico tranquilo. A nosotros también nos ha sorprendido, no sabemos si es robo o si están pidiendo cupos. Él no estaba trabajando con la moto, él estaba trabajando en otro lado", declaró.

🔴🔵 Padre de familia lucha por su vidas luego que su mototaxi sea atacada a balazos en San Juan de Lurigancho.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/Ss5PIzxhOK — Exitosa Noticias (@exitosape) February 24, 2026

Víctima fue trasladada al Hospital 2 de Mayo

La hermana de la víctima también informó que los médicos del Hospital de Canto Grande le indicaron que no contaban con área de trauma shock ni ambulancias, por lo que los propios familiares contrataron una ambulancia privada para trasladar a Romel al Hospital Dos de Mayo, ya que requiere una cirugía de emergencia debido a que tiene una bala alojada en la mandíbula.

Finalmente, se informó que la Policía trasladó la mototaxi a la comisaría de Santa Elizabeth para iniciar las investigaciones del caso y dar con los responsables del ataque.

De esta manera, la víctima lucha por su vida tras recibir varios disparos en un presunto ataque directo. Su familia exige justicia y espera que se pueda recuperar tras la cirugía, mientras la Policía continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables de este nuevo hecho de violencia.