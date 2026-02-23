Inicio de clases en Arequipa podría ser postergado, señala gobernador Rohel Sánchez

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, manifestó que el inicio de clases en la región podría ser postergado debido a las lluvias y huaicos. Señaló que la Gerencia Regional de Educación evalúe y tome la decisión.

Inicio de clases escolares pueden postergarse

El sector educativo vería atrasado el inicio de las clases escolares ante las intensas precipitaciones presentadas en la región de Arequipa. En ese sentido un gran porcentaje de las instituciones educativas se encuentran en mal estado para dar el inicio del Año Escolar 2026.

En ese sentido indicó que de las 162 instituciones educativas, al menos 130 necesitan una "intervención mayor" ante las precipitaciones que han afectado la estructura.

"Se tenía previsto que en el caso de las instituciones educativas privadas iban iniciar a la primera semana de marzo, se ha dispuesto que la Gerencia Regional de Educación evalúe eso y postergue. De igual manera que se evalúe el inicio de las actividades escolares para las instituciones educativas públicas que iban a iniciar el 16 de marzo si es viable", precisó.

Se elevan a 6 las víctimas mortales

El gobernador indicó que, al momento, de acuerdo a la data que han podido recoger con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) se presentan seis víctimas mortales.

De estos fallecidos, dos se registraron en la provincia de Caravelí y Caylloma; mientras que cuatro de las víctimas se registran en la ciudad de Arequipa.

Sin embargo, esta cifra podría actualizarse debido a que la información puede demorar en llegar debido a que la región no cuenta con un adecuada conectividad.

El gobernador indicó que al momento se cuentan con 4231 personas agraviadas, 103 personas damnificadas y 1229 viviendas afectadas en toda la región Arequipa. Además, se cuentan con 49 viviendas inhabitables.

Respecto a las estructuras viales, tanto las vías nacionales, departamentales, vecinales se encuentran en diversas condiciones de afectación ya sean afectadas o destruidas. Por otro lado, las infraestructuras de riego como canales y reservorios se han visto destrozadas.