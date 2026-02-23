Incremento de temperatura esta semana: Sensación térmica en Lima llegaría a 35 °C

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La sensación térmica en Lima Metropolitana podría alcanzar hasta los 35 °C en los próximos días debido al incremento de la temperatura diurna, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Este aumento de la temperatura se mantendría en toda la costa, lo que incluye a la capital del país, hasta el miércoles 25 de febrero, generando mayor percepción de calor en distintos sectores de la capital.

De acuerdo con el organismo, aunque la temperatura del aire oscilaría entre los 29 °C y 32 °C, diversos factores contribuirán a que la sensación térmica sea mayor. Entre ellos figuran la escasa nubosidad durante el día, la elevada humedad y la intensa radiación solar, especialmente al mediodía.

"Desde el lunes 23 hasta el miércoles 25 de febrero se registrará un incremento de la temperatura diurna en la costa, de moderada a extrema intensidad. Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta", advierte el reciente aviso meteorológico.

¿En qué distritos habrá mayor sensación térmica?

Los distritos ubicados en Lima norte (Carabayllo, Puente Piedra y Comas) y Lima este (San Juan de Lurigancho, Ate y La Molina) serían los más afectados por el incremento térmico. Estas zonas, podrían registrar hasta 32 °C de temperatura del aire debido a su lejanía del mar y a características urbanas que favorecen la acumulación de temperatura en superficie.

El Senamhi explicó que la limitada nubosidad permite una mayor incidencia de radiación solar directa, lo que eleva rápidamente la temperatura durante las horas centrales del día.

Además, en estas condiciones, el cuerpo humano transpira para regular su temperatura; sin embargo, la elevada humedad dificulta la evaporación del sudor, lo que intensifica la sensación de calor.

Recomendaciones

Ante este panorama, la entidad recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y 14:00 horas, en caso de ser necesario salir, no olvidar las medidas de protección, como el uso de bloqueador solar o un gorro de ala ancha.

"Cuando hay mayor sensación de calor, también se incrementa la radiación UV. En este caso, estimamos que hasta el miércoles alcanzará niveles de 11 o 12, e incluso podría superarlos", refirió la ingeniera Angie Flores, especialista del Senamhi.

En ese contexto, las autoridades subrayan la importancia de tomar medidas preventivas para reducir riesgos como golpes de calor o deshidratación. La advertencia meteorológica busca que la ciudadanía adopte precauciones oportunas frente a un escenario de altas temperaturas que podría intensificarse en determinados puntos de la ciudad durante los próximos días.