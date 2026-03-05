Suspensión de obligaciones ambientales solo es para algunas empresas, precisa especialista de la OEFA

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, la especialista ambiental del OEFA, Pamela Rodríguez, precisó que la suspensión de obligaciones ambientales va dirigida a empresas afectadas por la emergencia. Esto no implica que el organismo suspenderá su trabajo de campo.

Suspensión es solo para unas empresas

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, dio detalles sobre el comunicado donde informan sobre la suspensión temporal de obligaciones ambientales tras la emergencia en el suministro de gas natural.

Así, la especialista ambiental Pamela Rodríguez de la entidad precisó que esta interrupción va dirigida solo aquellas empresas que se vean afectadas por la emergencia.

En ese sentido, si las empresas tienen la obligación ambiental de usar un combustible determinado, pero por la crisis se ven desabastecidos; el cambio que realicen hacia otro combustible será evaluado por OEFA.

"Si una empresa tiene la obligación de usar gas natural y, por el desabastecimiento porque la prioridad es abastecer a la población entonces van a tener que optar por usar otro combustible como diésel; el OEFA evaluará en cada caso si corresponde suspender o valorar el cumplimiento de esa obligación ambiental", precisó.

Sin embargo, ello no trae que la OEFA suspenda sus actividades de inspección en la zona de la emergencia. "Nuestras supervisiones van a continuar", aseguró.

