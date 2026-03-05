Minsa emite alerta epidemiológica por sarampión: Segundo caso fue confirmado en Lima

05/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Salud (Minsa) emitió una alerta epidemiológica tras confirmarse el segundo caso de sarampión en el Perú. Ello, con el fin de fortalecer las medidas de prevención en todos los establecimientos de salud a nivel nacional, tanto públicos como privados.

El Minsa emitió una alerta epidemiológica en el Perú ante el riesgo de reintroducción y circulación de sarampión en el país. Como indicó el médico infectólogo, Leslie Soto, para Exitosa esta enfermedad es muy peligrosa principalmente en niños, por ello, la activación de respuesta rápida es vital.

"El sarampión es una enfermedad que nos puede dar un problema dérmico inicialmente, pero también puede irse hacia la parte pulmonar y hacia la parte del sistema nervioso"; precisó el infectólogo.

Precisó que los casos presentados en menores de edad puede llegar a contar con diagnósticos muy graves tales como el llegar a una patología que podría conducir a que el cerebro del niño se vea dañado causándole la muerte.

Respecto al segundo paciente infectado, el infectólogo Soto precisó que este caso es de un paciente de cerca de 40 años que tuvo un contacto externo tras un viaje a Marruecos.

Tasas de vacunación han bajado

Soto precisó que la propagación de esta enfermedad se ve generada debido a que las tasas de vacunación a nivel mundial han bajado. Así, países ubicados en el continente asiático no "tienen una vacunación adecuada".

Precisó que países como México y Estados Unidos presentan casos de sarampión que, con la llegada por el desarrollo del Mundial FIFA, "si no están vacunados adecuadamente van a comenzar a diseminar la enfermedad por todas partes", alertó.

Ante esta problemática, el Minsa estaría estableciendo como prioridad nacional la vacunación de los menores de 5 años con el fin de que reciban las dos dosis de la vacuna contra el sarampión, rubéola y paperas (SRP), según el esquema regular.

Además, se da inicio al fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la activación de equipos de respuesta ante brotes y la intensificación de las actividades de vacunación.

Entre los síntomas presentados se encuentran fiebre, erupción en la piel, tos y conjuntivitis. De presentar estos, Minsa recomienda acudir al establecimiento más cercano para recibir la atención médica oportuna.

