Vacunas de Moderna y Merck anuncian resultados positivos contra el cáncer de piel en ensayo de fase 3

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Moderna y Merck reportaron resultados positivos de un ensayo de fase 3 para una terapia personalizada basada en ARN mensajero contra el melanoma. El tratamiento, combinado con Keytruda, cumplió objetivos relacionados con la supervivencia libre de recurrencia y la prevención de metástasis en pacientes operados.

Ensayo incluyó a más de mil pacientes

El estudio INTerpath-001 incluyó a 1.137 personas con melanoma cutáneo de alto riesgo, en estadios IIB, IIC, III o IV, cuyos tumores habían sido completamente retirados mediante cirugía. Los participantes no habían recibido previamente tratamiento sistémico para la enfermedad, según los resultados anunciados este miércoles.

Según información de reuters, la terapia evaluada se denomina intismeran autogene y utiliza una vacuna personalizada de ARN mensajero desarrollada por Moderna. Su aplicación se realizó junto con pembrolizumab, principio activo de Keytruda, una inmunoterapia de Merck. El objetivo fue reducir la posibilidad de recurrencia y propagación del melanoma.

En el ensayo, los pacientes recibieron la combinación de intismeran y Keytruda o únicamente Keytruda. Los resultados interinos mostraron una mejora estadísticamente significativa y clínicamente relevante en la supervivencia libre de recurrencia, que era el objetivo principal establecido actualmente para la investigación de fase avanzada.

Moderna and @Merck today announced positive topline results from the Phase 3 INTerpath-001 trial evaluating adjuvant treatment with intismeran autogene, a novel investigational mRNA-based individualized neoantigen therapy jointly developed by Merck and Moderna, in combination... pic.twitter.com/v4DjH0r823 — Moderna (@moderna_tx) August 19, 2026

El estudio también alcanzó un objetivo secundario relacionado con la supervivencia libre de metástasis a distancia. Esto significa que el análisis registró mejores resultados para la combinación frente al uso de Keytruda solo en la prevención de la propagación del melanoma hacia partes del organismo.

Terapia personalizada continúa en investigación

El tratamiento no corresponde a una vacuna preventiva para personas sanas. Se trata de una terapia personalizada destinada a pacientes con melanoma tras la cirugía. La vacuna se diseña a partir de las características genéticas del tumor para estimular una respuesta inmunitaria dirigida contra alteraciones.

El anuncio representa el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia individualizada dirigida a neoantígenos y para una terapia contra el cáncer basada en ARN mensajero, según informaron Moderna y Merck en su comunicado conjunto reciente de tratamiento personalizado contra el cáncer.

La vacuna logró resultados positivos.

La investigación se desarrolla en el contexto de otros estudios que evalúan esta tecnología contra diferentes tipos de cáncer. Las compañías también estudian actualmente la combinación de intismeran y Keytruda en enfermedades como cáncer pulmonar de células no pequeñas, cáncer de vejiga y cáncer renal.

Las empresas ya mantienen conversaciones con autoridades sanitarias reguladoras sobre este tratamiento. Sin embargo, la terapia todavía requiere completar el proceso correspondiente antes de una eventual autorización.