Gobierno nombra a Carlos Pareja como representante permanente del Perú ante la ONU

05/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, designó a Carlos José Pareja Ríos, como representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en Nueva York. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Suprema N° 146-2026-RE.

Perú en la ONU: Carlos Pareja designado representante permanente

La Resolución Suprema Nº 146-2026-RE, publicada en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, precisa que la designación de Carlos Pareja como representante permanente del Perú ante la ONU tiene como objetivo que el embajador en el Servicio Diplomático de la República, en situación de retiro, represente al país en los principales espacios diplomáticos de este organismo internacional.

Es decir, Carlos Pareja cumplirá un papel fundamental en la política exterior, debido a que permite al Perú participar en debates, negociaciones y decisiones relacionadas con asuntos de interés internacional.

La normativa vigente, que lleva la rúbrica de la presidenta de la república, Keiko Fujimori, y del ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, precisa que, en consecuencia, se le extienden a Carlos Pareja las cartas credenciales y plenos poderes correspondientes para ejercer el cargo.

Respecto a la fecha en que el citado funcionario diplomático deberá asumir funciones, recién será fijada mediante una resolución ministerial.

Aurelio Pastor representante permanente del Perú ante la OEA

Pero el nombramiento de Carlos Pareja como representante permanente ante la ONU ha sorprendido al ámbito político de nuestro país, ya que, de acuerdo a la Resolución Suprema Nº 147-2026-RE, Aurelio Pastor Valdivieso fue designado como representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) con sede en Washington DC.

Como se recuerda, Carlos Pareja se desempeñó como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de José María Balcázar, mientras que Aurelio Pastor fue congresista de la República por la región San Martín y fue ministro de Justicia en el segundo gobierno de Alan García.

Análisis de nombramientos de Carlos Pareja y Aurelio Pastor

Sobre esos nombramientos, el exembajador del Perú en los EE. UU., Alfredo Santiago Ferrero Diez-Canseco, señaló que la presidenta Keiko Fujimori tiene todo el derecho de nombrar embajadores de su entera confianza.

"En el caso de los mencionados es gente que tiene relación directa con la presidenta probablemente y son dentro de la cuota de embajadores políticos. Hay una cuota de 20 % de embajadores totales que son asignados directamente por el presidente", agregó en diálogo exclusivo con Exitosa.

Con el nombramiento de Carlos Pareja y Aurelio Pastor, el Perú contará con un representante encargado de defender sus intereses y contribuir al diálogo internacional ante la ONU y la OEA respectivamente.