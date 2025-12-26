Venezuela: Excarcelan en Navidad a mujer condenada por criticar a Nicolás Maduro en audio de WhatsApp

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Cual indulto navideño. Tras más de un año encerrada, Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años, fue liberada junto a otras 70 personas durante la madrugada de Navidad en Venezuela. La mujer había sido condenada a la pena máxima de 30 años de prisión, un castigo reservado para delitos como homicidio, secuestro y violación.

Sin embargo, en un giro que roza lo distópico, Orozco no sería encarcelada por alguno de aquellos delitos, sino por algo mucho peor para el gobierno chavista: criticar a Nicolás Maduro mediante un audio de WhatsApp.

Un llamado al cambio que terminó mal

Durante la jornada electoral del 2024 en Venezuela, un audio difundido por simpatizantes del régimen daba cuenta de cómo la mujer buscaba influir en su grupo de vecinos de San Juan de Colón a levantarse contra Maduro en las urnas. Solo ello bastó para que, tras los comicios, un grupo de adeptos denunciara a Orozco ante la Fiscalía y policías lleguen a su casa para llevársela.

Tres días transcurrieron después de la intervención hasta que familiares de la doctora volvieran a tener noticias de ella. Un par de meses después, la jueza Luz Dary Moreno Acosta leyó la condena, alegando que las palabras de Orozco eran suficientes para poner en peligro a toda una nación.

"Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir", sentenciaba la jueza.

Encarcelada desde 2024, la doctora Orozco sufrió complicaciones de salud.

El régimen "también sufre"

Ni un infarto durante su detención ni su condición de adulta mayor la ayudaron a llevar su proceso en libertad condicional, ya que para la justicia chavista "existía peligro de fuga". Su hijo, Paul Ruiz, compartió el caso ante la comunidad internacional, denunciando que, para el gobierno de Nicolás Maduro, el 'sufrimiento' del régimen era más importante que el de su madre.

"Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren", fue lo dicho por la jueza, de acuerdo al relato de Ruiz, gracias a datos brindados por uno de sus abogados que estuvo presente en la lectura de la sentencia.

Y así, desde el 16 de noviembre del 2024, Xiomara Orozco permaneció encerrada por "traición a la patria, conspiración e incitación al odio" hasta la madrugada de este 25 de diciembre. Como si se tratara de un milagro navideño, ella, junto a otros detenidos por motivos similares, fue liberada de prisión. Así lo informó el Foro Penal Venezolano y el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales.

ACTUALIZACIÓN | Entre las excarcelaciones de la madrugada y mañana de este #25Diciembre se encuentra la doctora Marggie Orozco, quien fue condenada el pasado #16Nov a 30 años de cárcel por un audio en el que criticó a la #dictadura de Maduro.#LiberenALosPresosPolíticos pic.twitter.com/a3mPHEf2Wt — Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales (@LibertadLuchSoc) December 25, 2025

Y aunque esta excarcelación implica una anulación o revisión de la condena, puso fin a más de un año de encierro con constantes problemas de salud y denuncias de arbitrariedad, tanto por parte de su familia como de organismos internacionales de Derechos Humanos, poniendo la atención nuevamente en un país cuyo gobierno sigue sin inmutarse en proteger su narrativa penalizando la expresión disidente.