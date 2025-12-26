Caen 'Los Grinch de la Navidad' tras robar una camioneta cargada de canastas navideñas

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló a la banda criminal 'Los Grinch de la Navidad' tras robar una camioneta llena de canastas navideñas que iban a ser entregadas con fines sociales. El robo ocurrió en vísperas a la Noche Buena en el distrito de Huanchaco en Trujillo.

Desarticulan a 'Los Grinch de la Navidad'

No les importó nada. Al menos cuatro delincuentes participaron en el robo de una camioneta que contenía numerosas canastas navideñas que iban a ser entregadas como caridad a diversas familias en Trujillo.

Según información preliminar, los criminales habrían seguido la ruta del vehículo hasta que interceptaron la camioneta con donaciones en el distrito de Huanchaco, retirando a un lado al conductor de la camioneta. Los criminales huyeron de la escena, mas una cámara de videovigilancia registro parte de su fuga.

El hecho fue denunciado por el chofer agraviado cuya información fue clave para que Policía Nacional, a través de la Unidad de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos, diera con la intervención de un vehículo cómplice del robo.

El segundo vehículo involucrado habría servido como 'campana' y apoyo logístico para el robo navideño. En este caso se detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana que brindó información para ubicar la camioneta robada.

Capturaron vehículo en Navidad

A pocos minutos del inicio de la Navidad, agentes de la PNP encontraron la camioneta que fue usada para el robo de las canastas. El hallazgo ocurrió alrededor de las 00:20 horas del 25 de diciembre.

La camioneta con placa de rodaje T8Y-853 fue encontrada tras el robo. El vehículo fue encontrado en un hotel ubicado en la zona Viña del Mar. Según refiere un recepcionista del local, el vehículo habría sido dejado alrededor de la 13:40 del 24 de diciembre.

Uno de los criminales dejó la camioneta en el estacionamiento del local refiriendo que solo quería hacer uso de cochera. De tal manera que solo dejó estacionado el vehículo y luego se retiro.

Tras la investigación policial, se dio con la captura de 4 presuntos integrantes de la banda criminal. Los sujetos fueron trasladados a una dependencia policial del distrito para continuar con las diligencias del caso. La Fiscalía Provincial de Flagrancia Delictiva de Trujillo tiene el caso en investigación.

Numerosas canastas navideñas que tenían fines de caridad fueron robados por la banda criminal 'Los Grinch de la Navidad'; sin embargo, los criminales fueron detenidos durante la celebración de Navidad.