Melgar confirma un delantero de la selección para la temporada 2026: Viene de jugar en el fútbol europeo

A pocas semanas de que concluya el 2025, los clubes de la Liga1 ya están conformando sus planteles para la próxima temporada y Melgar de Arequipa no es la excepción. El cuadro 'dominó' ha confirmado el fichaje de un delantero que militó durante el presente año en el fútbol europeo y convocado de la selección peruana

¿De qué delantero se trata?

La reciente incorporación del elenco 'characato' es Franco Zanelatto, el ariete de origen paraguayo y con nacionalidad peruana, que le valió para debutar oficialmente con la 'blanquirroja'. Fichado a inicios de este año por el OFI Creta de la Superliga de Grecia, llega tras poca alternancia y muchas lesiones.

"¡Bienvenido al 'dominó', Franco! Delantero de 25 años, con presencia en la selección peruana en las últimas Eliminatorias, que llega para aportar potencia, juego y desborde en el frente de ataque. Franco se suma a la Rojinegra para reforzar el ataque y rugir junto a Arequipa. ¡Ruge Zanelatto!", describe la publicación de Melgar.

Este será el cuarto equipo del atacante de 25 años, tras iniciar su carrera con la Universidad San Martín, seguirla en Alianza Atlético de Sullana y acabar en Alianza Lima. De ahí, dio fue llamado a la selección nacional y luego dio el salto al fútbol europeo, llegando al fútbol helénico.

Su llegada al club misitiano se da en el contexto de la posible salida de Alexis 'chaca' Arias, quien no cuenta con la venia del entrenador Juan Reynoso. Es la tercera incorporación en ataque de importancia, tras el arribo de Jeriel De Santis proveniente de Caracas de Venezuela y Pablo Erustes de Deportivo Garcilaso.

Los números de Zanelatto en su carrera

Debutó en la Liga1 en la campaña 2020, aunque un año antes llegó a aparecer en lista, sin tener minutos oficiales. Con el cuadro santo Disputó 33 partidos, anotando cinco goles y dando una asistencia. Para el 2022 se mudo a Sullana, llegando a marcar siete tantos en 28 compromisos y con tres pases de gol.

Este rendimiento llamó la atención en La Victoria, que lo ficho el año siguiente, permaneciendo dos cursos antes de conseguir su primer contrato en el exterior. Con los blanquiazules sumó cuatro dianas y cinco asistencias en 62 cotejos.

