MML descarta clausura del estadio San Marcos días previos a los conciertos de BTS: "Información falsa"

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A pocos días de los esperados conciertos de BTS en Lima, una pieza gráfica difundida en redes sociales generó preocupación entre los seguidores del grupo surcoreano al anunciar una supuesta clausura temporal del Estadio San Marcos, recinto donde se realizarían los shows. Ante ello, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) salió a desmentir categóricamente dicha información.

MML desmiente supuesta clausura del estadio

La comuna precisó que la imagen que circula en redes sociales aparenta ser un documento oficial y utiliza indebidamente elementos de la identidad gráfica institucional. Sin embargo, aclaró que el supuesto anuncio de clausura del Estadio San Marcos no fue elaborado ni emitido por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

"La comuna metropolitana desmiente categóricamente la supuesta 'clausura temporal del recinto de San Marcos'. Dicho comunicado no ha sido emitido por nuestra institución y contiene información falsa", expresaron.

En medio de la expectativa por los conciertos de BTS, la MML explicó que sí se vienen realizando inspecciones y coordinaciones en el Estadio San Marcos. Estas acciones están a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y buscan garantizar que los eventos puedan desarrollarse de manera ordenada y segura para los asistentes.

Según informó la Municipalidad, estas labores forman parte del proceso necesario para que los conciertos de BTS cuenten con las autorizaciones correspondientes. Por ello, la realización de inspecciones no significa que exista una clausura del recinto ni una decisión que ponga en riesgo el desarrollo de los esperados shows del grupo surcoreano en Lima.

MML desmiente clausura del estadio San Marcos

Autoridades toman acciones

La Municipalidad también informó que coordina con la Policía Nacional del Perú y sus unidades especializadas en delitos informáticos para identificar a los responsables de elaborar y difundir la pieza gráfica falsa. La comuna sostuvo que este contenido busca generar desinformación y afectar la imagen de la institución.

Ante la preocupación que generó la publicación entre los seguidores de BTS, la MML pidió verificar cualquier información relacionada con el Estadio San Marcos y los conciertos mediante sus canales oficiales, especialmente ante la circulación de contenidos que aparentan tener carácter institucional.

"Exhortamos a la ciudadanía y a los medios de comunicación a informarse únicamente a través de nuestros canales oficiales y evitar compartir contenidos cuya procedencia no haya sido confirmada", concluyeron.

De esta manera, la MML descartó una supuesta clausura del Estadio San Marcos que pudiera afectar los conciertos de BTS. Mientras continúan las inspecciones y coordinaciones de seguridad, la Municipalidad pidió evitar la difusión de información no confirmada sobre los esperados eventos en Lima.