BTS en Perú: la famosa banda de K-pop ya está en Lima para ofrecer tres históricos conciertos

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera terminó para miles de fanáticos del K-pop en el país. La afamada agrupación surcoreana BTS ya se encuentra en suelo peruano para ofrecer tres históricos conciertos en Lima, un evento sin precedentes que promete hacer vibrar la capital y marcar un hito en la industria musical local.

Expectativa por el arribo y registro de la llegada de BTS

La llegada de Suga, Jungkook, V, Jimin, J-Hope, Jin y RM desató una auténtica ola de entusiasmo entre el público local, que siguió de cerca cada detalle a través de las plataformas digitales. En los días previos, el club de fans oficial BTS Perú solicitó de manera explícita a la comunidad de seguidores no acudir al aeropuerto ni al hotel donde se hospedarán los integrantes, con el objetivo prioritario de resguardar la privacidad y garantizar la seguridad de los artistas durante su estadía.

Respetando las directivas del club oficial y las estrictas disposiciones de seguridad de la comitiva, los admiradores evitaron concentrarse en los exteriores de la terminal aérea. Sin embargo, la llegada del septeto asiático al aeropuerto internacional Jorge Chávez se confirmó mediante un video difundido en redes sociales finalizando la tarde, el cual captó el instante preciso en que los integrantes salían a los exteriores.

BTS ACABA DE LLEGAR A LIMA !!! YA ESTAN EN PERU 😭 #bts https://t.co/GI7vuebMp1 — jack (@jackisafraid) October 5, 2026

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