Empresa de buses Dorado suspende de manera temporal sus operaciones tras ataques armados

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mediante un comunicado oficial, la empresa de buses Dorado Expreso Interprovincial anunció la suspensión temporal de sus operaciones luego de que dos unidades sufrieron atentados a balazos casi simultáneos en el distrito de Puente Piedra.

Dorado Expreso Interprovincial suspende operaciones

En el pronunciamiento dirigido a sus pasajeros y al público general manifestaron que dejarán de realizar el servicio de transporte a partir de este martes, 14 de julio, tras ser víctima de la inseguridad ciudadana que golpea el país recurrentemente.

"Esta medida se toma debido a la ola de extorsiones de la que somos víctimas. Es el caso que 3 de nuestros buses han recibido disparos de balas en menos de 48 horas a la altura de Puente Piedra y Ventanilla en la ciudad de Lima, dejando como consecuencia a uno de nuestros conductores gravemente herido", se lee en el texto.

En consiguiente, la entidad indica que a causa de la falta de garantías para que presten su servicio han exhortado "a las autoridades competentes como la Policía Nacional del Perú" para que "tomen cartas en el asunto y brindar las garantías necesarias para poder retomar neustros servicios con normalidad y seguridad".

En el cierre de esta misiva Dorado Expreso Interprovincial reiteró que priorizan siempre la integridad y la vida de nuestros pasajeros y tripulación. "Agradecemos su comprensión y solidaridad ante esta difícil situación que atraviesa nuestra sector y empresa", finalizaron.

Comunicado de la empresa de buses Dorado en el que anuncia la suspemnsión de sus operaciones

Aataque a bus de Expreso Interprovincial Dorado

La noche del último, luens, 13 de julio, en el distrito de Puente Piedra, un bus de la empresa Expreso Interprovincial Dorado fue atacado a balazos cuando transitaba por la Panamericana Norte, cerca del puente Los Sauces.

Producto de este atentado el conductor del vehículo quedó gravemente herido mientras que hubo también peligro porque estaban presentes más de 40 pasajeros que se dirigían a Trujillo.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 10:30 p.m. y de acuerdo a información preliminar, una moto con dos personas a bordo interceptó el bus, el ocupante que viajaba en la parte posterior de una motocicleta abrió fuego directamente contra la zona donde se encontraba el conductor.

El chofer que fue identificado como Santos Corrales Rodríguez, de 47 años, fue trasladado al Hospital de Puente Piedra, donde permanece con pronóstico reservado mientras recibe atención médica.

Como vemos, debido a los recientes atentados armados en el que fueron atacados dos de sus buses en el distrito de Puente Piedra y otro en Ventanilla, la empresa de buses Dorado Expreso Interprovincial anunció que desde este martes, 14 de julio, ha decidido suspender su servicio de manera temporal.