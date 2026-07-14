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Falso casting de "Combate" pone en riesgo a jóvenes: Así operan las cuentas que buscan engañar con supuestas audiciones

La expectativa por el regreso de "Combate" ha sido aprovechada por delincuentes que difunden falsos castings en redes sociales para solicitar fotografías en bikini, datos personales y contactar a jóvenes mediante aplicaciones de mensajería.

Falso casting de "Combate"
Falso casting de "Combate" Composición Exitosa

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 14/07/2026

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El esperado retorno de "Combate" a la televisión peruana ha despertado el entusiasmo de miles de seguidores, especialmente de jóvenes interesados en formar parte del reality. 

Sin embargo, esa expectativa también ha sido utilizada por personas inescrupulosas que difunden convocatorias falsas en redes sociales con el objetivo de obtener información personal e incluso fotografías de los postulantes. 

La advertencia fue emitida luego de detectarse cuentas que se hacen pasar por integrantes de la producción del programa para captar posibles víctimas. 

Estafadores solicitan fotos y datos personales a jóvenes

Según la alerta difundida, los estafadores utilizan plataformas como TikTok y Telegram para promocionar un supuesto proceso de selección para la nueva temporada de "Combate". 

Cuenta de TikTok que se hace pasar por producción de 'Combate'.

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En los mensajes aseguran que los interesados deben pasar primero por una "etapa virtual", durante la cual solicitan información personal y el envío de cinco fotografías usando ropa de baño o ropa interior, argumentando que son necesarias para evaluar el físico de los postulantes. 

Los delincuentes incluso prometen una segunda fase presencial en las "instalaciones del canal" para dar mayor credibilidad al engaño. Ante este tipo de situaciones, especialistas en seguridad digital recomiendan desconfiar de procesos de selección que soliciten fotografías íntimas o pagos previos, verificar siempre que las publicaciones provengan de canales oficiales y evitar continuar conversaciones con perfiles sospechosos.

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La aparición de estas falsas convocatorias coincide con el anuncio del retorno de "Combate", uno de los realities más recordados de la televisión peruana. El proyecto ha generado gran expectativa entre el público luego de que se revelara que la nueva etapa del programa estaría en proceso de preproducción y que los trabajos iniciales comenzarían durante la segunda quincena de agosto. 

Asimismo, toda convocatoria, casting o proceso de selección relacionado con producciones de ATV se difunde únicamente a través de las cuentas verificadas del canal y de su portal oficial. 

Si existe alguna duda sobre la autenticidad de un anuncio, lo recomendable es confirmar la información directamente a través de los canales oficiales antes de enviar cualquier dato personal.

Por ello, los interesados en participar en cualquier convocatoria relacionada con el programa deben mantenerse atentos únicamente a los anuncios publicados en los canales oficiales del reality y del canal televisivo. Verificar la autenticidad de los mensajes y evitar compartir información privada son medidas fundamentales para prevenir estafas y proteger la seguridad personal en el entorno digital.

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