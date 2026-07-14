MTC anuncia rehabilitación del puente Tumbes tras detectarse falta de mantenimiento ante el fenómeno El Niño

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de que el Colegio de Ingenieros de Tumbes señalara que el puente sobre el río Tumbes enfrenta una situación crítica que requiere atención inmediata ante el fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció la rehabilitación de esta vía.

MTC anuncia rehabilitación del puente Tumbes

La cartera de Estado anunció que dicha medida en la región Tumbes será ejecutada mediante Provías Nacional desde agosto del presente año. El trabajo en esta vía principal que une la ciudad y el resto del día tendrá una inversión de S/ 2.7 millones.

Con este monto económico destinado se tiene como propósito recuperar las condiciones estructurales de la infraestructura tumbesina. De igual manera, garantizará la seguridad y continuidad del tránsito.

Cabe señalar que, esta intervención estará compuesta por dos etapas. La primera de ellas es la elaboración del Plan de Ejecución del Servicio, que en la actualidad se encuentra en el cierre de fase. Mientras que la segunda comprende la ejecución de los trabajos de rehabilitación de campo que empezará en el próximo mes.

¿Qué fallas se detectaron en el puente Tumbes?

El MTC sostuvo que especialistas de la Dirección de Puentes de Provías Nacional hallaron el deterioro de varios componentes de la estructura a causa del paso del tiempo, la exposición a las condiciones ambientales así como el impacto de los vehículos.

Además, puntualizaron en las afectaciones en la estructura entre las que resaltan el desgaste de las juntas de dilatación, fisuras en elementos de concreto, corrosión en componentes metálicos y daños en elementos estructurales.

Ante ello se realizarán trabajos de reparación de estribos y pilares, rehabilitación de elementos de concreto y metálicos, reparación de juntas de dilatación, elevación de arriostres superiores, aplicación de un nuevo sistema de protección anticorrosiva y pruebas de carga con la que se verificará el comportamiento estructural.

El tránsito será restringido temporalmente

Como parte del desarrollo de estas actividades, el tránsito vehicular será restringido a un solo carril. En tanto, Provías Nacional implementará un plan de señalización y control del tránsito en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP) y autoridades locales.

Como vemos, ante la advertencia emitida por el Colegio de Ingenieros de Tumbes en el que indicaba que el puente sobre el río Tumbes carecía de mantenimiento ante la llegada del fenómeno El Niño, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció que a partir de agosto se ejecutarpan trabajos de rehabilitación de esta vía cuya inversión es de S/ 2.7 millones.