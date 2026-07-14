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Bicameralidad en marcha

Presidente del Congreso inaugura Hemiciclo del Senado: así luce el histórico recinto tras 34 años

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, inauguró el renovado recinto legislativo tras culminar un exhaustivo proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica.

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14/07/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 14/07/2026

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El panorama político peruano se alista para una de sus transformaciones institucionales más significativas de las últimas décadas. Con miras al próximo 28 de julio, fecha en que tradicionalmente se inicia el año legislativo y se conmemoran las Fiestas Patrias, el país consolidará el retorno al sistema bicameral. 

Este proceso, legitimado tras las recientes elecciones y reformas, devolverá al Poder Legislativo su estructura de dos cámaras: Diputados y Senadores. En este contexto de transición, el Palacio Legislativo ha tenido que adaptar no solo sus dinámicas políticas, sino también su propia infraestructura histórica para recibir a los nuevos representantes de la cámara alta.

La inauguración oficial

Como un paso trascendental e indispensable dentro de este cronograma de implementación, el presidente del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro, lideró la ceremonia oficial de inauguración del Hemiciclo del Senado. El acto protocolar incluyó la develación de una placa conmemorativa de restauración y puesta en valor del recinto.

Durante su intervención, la máxima autoridad del Parlamento enfatizó que han transcurrido exactamente 34 años desde que este espacio dejó de operar como tal, tras la disolución del Senado en 1992.

"Hoy, con esta restauración, saldamos una deuda institucional y acompañamos la decisión del pueblo peruano de restablecer la bicameralidad como sistema de representación", manifestó Rospigliosi. 

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Al evento asistieron importantes miembros de la Mesa Directiva, expresidentes del Parlamento y funcionarios de la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad.

Así luce el Hemiciclo del Senado

El renovado recinto combina la majestuosidad de su diseño original de 1938 con las exigencias del siglo XXI. El trabajo de restauración, ejecutado en un esfuerzo conjunto con especialistas de Prolima, permitió recuperar los valores arquitectónicos originales de la sala tras retirar meticulosamente las sucesivas capas de pintura acumuladas durante décadas.

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Hoy, los visitantes y futuros senadores pueden apreciar la restitución de los colores originales del salón, la imponente madera del estrado principal completamente recuperada y el brillo del clásico revestimiento de mármol de Carrara. 

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Asimismo, se realizó una sutil restauración del emblemático vitral de la Madre Patria. En paralelo a la conservación histórica, el Hemiciclo del Senado fue dotado con infraestructura y tecnología de última generación. 

El espacio cuenta ahora con modernos sistemas de votación electrónica, audio digital y conectividad, garantizando los más altos estándares de transparencia, seguridad y eficiencia para las futuras sesiones legislativas.

La reapertura y modernización de este hemiciclo no constituye únicamente un logro arquitectónico o estético, sino el reflejo físico de un cambio constitucional profundo. A partir de este mes, el Senado de la República vuelve a ser una realidad tangible. 

Con la devolución de este espacio fundamental para la vida democrática, el Congreso queda completamente preparado para iniciar una nueva etapa política, donde el remozado recinto será el escenario de los debates más importantes para el futuro del país.

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