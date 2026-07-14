Renzo Reggiardo en desacuerdo de un posible indulto a Pedro Castillo: "Sería gravísimo"

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras los recientes pronunciamientos de personas políticas que se muestran a favor de la gracia presidencial hacía el exmandatario Pedro Castillo, el actual alcalde de Lima, Renzo Reggiardo se pronunció en desacuerdo de un posible indulto y afirmó que esa decisión le corresponde al Gobierno entrante que lo liderará Keiko Fujimori.

Renzo Reggiardo en contra del indulto a Pedro Castillo

Las declaraciones del alcalde fueron ofrecidas tras la ceremonia de encendido de luces de la Plaza de Armas de Lima, que marcó el inicio de las actividades por Fiestas Patrias, como parte de la campaña "Lima celebra al Perú".

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su rechazo a la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo pueda acceder a un indulto o a una gracia presidencial que le permita recuperar su libertad, calificándolo como "gravísimo".

"Sería absolutamente insano que se adopte una medida de esta naturaleza por parte de un Gobierno que está terminando funciones. Creo que sería gravísimo que una administración que deja el poder realice una acción de ese tipo de acciones que generan inestabilidad y que, en todo caso, si hay alguien que lo tenga que evaluar, revisar y verificar es la próxima mandataria", manifestó Reggiardo.

Siguiendo esa línea, Renzo Reggiardo opinó que, según lo publicado en la prensa no considerá que se cumplan con los motivos suficientes para lograr el indulto que beneficiaría a Pedro Castillo, enfatizando que, de ejecutarlo, le correspondería al nuevo gobierno de Keiko Fujimori que comenzará el próximo 28 de julio con su juramentación.

"Yo por la información que provienen de los medios de comunicación lo puedo adelantar es que todo parece indicar que no hay las razones para poder lograr este indulto que, la parte afectada lo viene solicitando permanentemente, pero reitero esto tiene que estar en manos del Gobierno entrante y no del Gobierno que está culminando funciones en un par de semanas", expresó el burgomaestre.

🗞️ | El alcalde @Renzo_Reggiardo, expresó su rechazo a la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo pueda acceder a un indulto o a una gracia presidencial que le permita recuperar su libertad.



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Reggiardo se pronuncia luego de aviso de nueva movilización

Durante la conferencia de prensa del excandidato presidencial el pasado 13 de julio, Roberto Sánchez anunció que el miércoles 15 habrá una concentración de personas con motivo del pedido de indulto para Pedro Castillo y coincide con la entrega de credenciales para la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Ante esto, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo reiteró que la municipalidad mantendrá las acciones necesarias para proteger el Centro Histórico, declarado zona intangible para marchas, movilizaciones y concentraciones políticas.