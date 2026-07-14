Fiscalía inspecciona sede del Ministerio de Vivienda por presunto riesgo de colapso estructural

14/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A través de sus canales oficiales, el Ministerio Público anunció que ha realizado una diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, ubicada en el distrito limeño de San Isidro, tras la difusión de un informe que advierte sobre presuntas deficiencias y un eventual riesgo de colapso del inmueble.

Objetivo de la inspección en la sede central a cargo de la Fiscalía

Dicha inspección estuvo a cargo de la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro y su objetivo es verificar las condiciones actuales de seguridad del edificio del Ministerio de Vivienda, además de prevenir un eventual incidente en dichas instalaciones.

Según informó el Ministerio Público, la diligencia fue liderada por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, quien supervisó las acciones de verificación en el inmueble.

Asimismo, la exhaustiva labor realizada busca que se ubiquen presuntas deficiencias que puedan significar un peligro para trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente a la sede central del ministerio en San Isidro.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro realiza diligencia de inspección en la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicada en San Isidro, ante la difusión de un informe que alerta presuntas... pic.twitter.com/SRdhwNOapD — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 14, 2026

Como parte de las acciones, el equipo fiscal realizó una evaluación del estado actual de la infraestructura, revisando las condiciones de seguridad del edificio y solicitando la documentación técnica correspondiente para determinar si existen observaciones relacionadas con la estabilidad de la construcción o con el cumplimiento de las normas de seguridad.

¿Cuáles fueron los resultados de la inspección?

El fiscal confirmó que existe un riesgo estructural en la sede del Ministerio de Vivienda y precisó que actualmente hay un procedimiento administrativo en curso debido a que el inmueble no cuenta con el certificado de Defensa Civil. Además, reafirmó que el establecimiento debe ser remodelado.

Asimismo, instó a la Municipalidad de San Isidro a revisar las licencias correspondientes y ejecutar con celeridad los acuerdos y procedimientos que sean necesarios, con el apoyo de ingenieros civiles, a fin de determinar de manera inmediata si el edificio representa un riesgo estructural y, de ser el caso, declarar el inmueble inhabitable.