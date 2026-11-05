Villa El Salvador: cierran temporalmente bypass de la avenida El Sol por inundaciones tras intensas lluvias

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El bypass de la avenida El Sol, en Villa El Salvador, fue cerrado temporalmente debido a las inundaciones provocadas por las intensas lluvias registradas en Lima. La acumulación de agua elevó considerablemente su nivel, por lo que personal municipal restringió el tránsito vehicular para evitar accidentes y situaciones de riesgo para los conductores.

Cierran bypass en VES por inundación

Durante un recorrido en vivo de Exitosa, se constató que trabajadores de la municipalidad colocaron conos en ambos extremos del bypass para impedir el paso de los vehículos. Esta vía es una de las más transitadas del distrito, debido a que conecta importantes arterias como las avenidas Central y Pachacútec.

Pese a las restricciones, algunos conductores intentaron atravesar el tramo inundado, exponiéndose al riesgo de quedar atrapados debido a la considerable cantidad de agua acumulada. Uno de ellos decidió retroceder al advertir que no podría completar el recorrido sin poner en peligro su integridad y la de su vehículo.

"El fenómeno del niño está pegando fuerte. Creo que voy a regresar para atrás porque está peligroso pasar por el bypass. Me puedo quedar atrapada", dijo el conductor sumamente preocupado al intentar pasar.

Asimismo, en medio del bypass se observó una cisterna estacionada que, hasta el momento del recorrido, no realizaba trabajos de extracción del agua acumulada. Se esperaba que este vehículo pudiera activarse cuando las condiciones lo permitieran para contribuir a reducir el nivel de inundación en esta importante vía.

🔴🔵 VES: Clausuran temporalmente bypass de la av. Sol por aniego. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/525DkKWlRh November 5, 2026

El cierre temporal busca evitar que más vehículos ingresen al tramo afectado mientras persistan las condiciones de riesgo. La acumulación de agua también evidencia las dificultades que enfrenta Villa El Salvador ante las precipitaciones, que vienen afectando diferentes sectores y complicando la circulación vehicular en el distrito.

MTPE dispone tolerancia para trabajadores

Según el comunicado compartido en sus redes sociales, la medida establece que los empleadores del sector público y privado deberán otorgar hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos particularmente afectados por las precipitaciones.

"Los empleadores públicos y privados deberán otorgar, este jueves 5 de noviembre, hasta dos (2) horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los distritos señalados", señalan.

Es así que, el cierre del bypass de la avenida El Sol evidencia las complicaciones que enfrentan los vecinos de Villa El Salvador debido a las intensas lluvias. La acumulación de agua no solo dificulta la circulación vehicular, sino que también representa un peligro para los conductores que intentan atravesar las zonas inundadas.