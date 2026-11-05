"No te vayas, por favor": Florcita Polo termina internada en emergencias tras pelear con su pareja en hotel

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Florcita Polo vuelve a estar en el centro de la polémica tras protagonizar una nueva pelea con su pareja, Luiggi Yarasca, en un hotel campestre de Pachacámac. El altercado habría continuado horas después y terminó con la hija de Susy Díaz en el área de emergencias de una clínica, situación que generó preocupación entre sus familiares.

La fuerte pelea de Florcita y Luiggi

Según informó el programa de Magaly Medina, el incidente comenzó en el establecimiento Rústica, donde ambos habrían protagonizado una fuerte discusión. Sin embargo, pese a que se retiraron del lugar por separado, la confrontación no habría terminado allí, pues posteriormente volvieron a encontrarse y se habría producido otro enfrentamiento.

"No quiero que te vayas, por favor", le decía Flor Polo a Luiggi en el hotel donde se estaban hospedando en el sur de Lima. Además, lucía completamente demacrada, con los ojos hinchados y despeinda.

De acuerdo con la información recogida por el equipo periodístico, este segundo episodio habría tenido consecuencias más graves. Las personas cercanas a quienes trabajan en la vivienda de Florcita señalaron que la discusión terminó en un accidente relacionado con unas escaleras, aunque todavía no se conocen las circunstancias exactas en las que ocurrió.

Ante lo sucedido, un reportero de Magaly Medina llegó hasta el centro médico para conocer el estado de salud de la empresaria. Allí logró ingresar al área de emergencia y verla, mientras permanecía acompañada por su hermana, quien estaba pendiente de su situación y se mostró bastante indignada por lo ocurrido.

¿Qué se sabe del estado de salud de Florcita?

Asimismo, el periodista indicó que la familiar de Florcita señaló directamente a Luiggi Yarasca como responsable de lo sucedido. Según la información difundida, el episodio habría ocurrido alrededor de las 6:00 o 7:00 de la noche. No obstante, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha brindado mayores detalles sobre el enfrentamiento.

Por su parte, Susy Díaz permanece de viaje en España y habría sido quien alertó a la producción de Magaly Medina sobre la situación de su hija. Mientras tanto, no se ha difundido un parte médico que precise las lesiones de Florcita ni se conoce la versión de Yarasca, por lo que las circunstancias del altercado aún no están esclarecidas.

Es así que, este nuevo episodio genera preocupación por la situación personal de Florcita Polo, especialmente por las circunstancias en las que terminó en una clínica. Mientras su familia permanece pendiente de su recuperación, todavía existen interrogantes sobre lo ocurrido en Pachacámac.