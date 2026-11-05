Villa El Salvador: intensas lluvias provocan inundaciones y colapso del desagüe en más de 70 viviendas

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas han provocado el colapso del sistema de alcantarillado y graves inundaciones en el sector uno, grupo uno, de Villa El Salvador. La emergencia ha afectado a más de 70 viviendas, cuyos ocupantes denuncian la pérdida de pertenencias y exigen a las autoridades acciones inmediatas para solucionar un problema que arrastran desde hace una década.

Inundaciones dejan a 70 familias afectadas en VES

Durante un recorrido en vivo de Exitosa, se pudo constatar que las calles de esta zona se encuentran completamente inundadas, mientras que el agua continúa ingresando a las viviendas y amenaza con afectar electrodomésticos, muebles y otros bienes de las familias. Los vecinos señalaron que aproximadamente 70 familias enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Una de las residentes explicó que el colapso del desagüe es un problema recurrente que se agrava cada vez que se presentan precipitaciones. Según denunció, la situación se registra desde hace aproximadamente diez años y, pese a los constantes reclamos, la municipalidad no habría ejecutado soluciones definitivas.

"Justo en mi casa, es donde primero colapsa el desagüe. La lluvia lo agrava y esto es un tema recurrente desde hace 10 años. No pueden venir a decir que esto es parte de un fenómeno porque venimos denunciándolo desde hace 10 años. La municipalidad tampoco ha accionado nada", expresó.

Vecinos piden ayuda a la presidenta

Asimismo, cuestionó que la única respuesta de las autoridades haya sido enviar motobombas para retirar el agua acumulada, sin atender el origen del problema. La vecina también recordó que, durante una anterior intervención, se anunció la construcción de un colector que permitiría aliviar el sistema de alcantarillado, pero los trabajos quedaron paralizados por falta de pago.

"La señora presidenta mandó a hacer un colector y por falta de pago ha quedado paralizado. Ese colector aliviaba aproximadamente el 50% del desagüe que pasa por aquí (...) aproximadamente 72 familias nos estamos viendo afectados por la lluvia", agregó.

Finalmente, la residente pidió que se retomen y culminen las obras del colector, especialmente ante la proximidad del fenómeno El Niño y las precipitaciones que podrían continuar afectando al distrito. Según indicó, las autoridades les prometieron terminar los trabajos en un plazo de dos meses, por lo que esperan que esta vez se cumpla el compromiso y se eviten nuevas inundaciones.

De esta manera, la emergencia en Villa El Salvador evidencia la vulnerabilidad de las familias ante las intensas lluvias y la falta de soluciones definitivas a los problemas del alcantarillado. Pese a las anteriores intervenciones de las autoridades, los vecinos continúan expuestos a inundaciones que ponen en riesgo sus viviendas, pertenencias y seguridad.