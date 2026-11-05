Joven huérfano hace invitación abierta a su boda en redes y recibe más de 30 mil invitados: así fue la celebración

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 05/11/2026
Un joven chino que perdió a gran parte de su familia durante su infancia realizó una invitación abierta en redes sociales para conseguir al menos 20 invitados a su boda. Sin embargo, lo que comenzó como un desesperado pedido terminó convirtiéndose en un acontecimiento multitudinario, pues al menos 30.000 desconocidos llegaron para acompañarlo y celebrar junto a su esposa.
La boda más viral de China
La historia tiene como protagonista a Xu Chenghong, un joven de 24 años de la provincia de Yunnan, China, quien decidió compartir su situación a través de Douyin, la versión china de TikTok. El 25 de octubre publicó un video en el que invitaba a personas de distintas partes del país a asistir a su matrimonio con Luo Chui.
La decisión estuvo relacionada con su difícil historia familiar. Chenghong perdió a su padre cuando tenía apenas 3 años y, posteriormente, su madre volvió a casarse. Su abuela, quien se encargó de criarlo junto a su hermano mayor, también falleció cuando ambos eran jóvenes. Desde entonces, los hermanos tuvieron que salir adelante apoyándose mutuamente.
"Además de mi hermano mayor, no hay nadie más. Solo estoy yo, que he ahorrado 167.500 yuanes para la boda", dijo el joven en entrevista para un medio local de China.
Ante la ausencia de familiares cercanos, el joven temía que su matrimonio, programado en una localidad rural, tuviera muy pocos asistentes. Por ello, esperaba reunir al menos 20 personas que lo acompañaran en una fecha tan importante. Su publicación, sin embargo, alcanzó una repercusión inesperada y llegó a miles de usuarios.
La ceremonia se realizó el 31 de octubre y, según los reportes difundidos por medios internacionales, congregó a decenas de miles de personas. Los asistentes llegaron desde lugares como Hong Kong, Sichuan y Chongqing, utilizando automóviles, aviones y trenes para participar en la celebración.
Invitados llevaron regalos y comida
La solidaridad no se limitó a su presencia. Muchos invitados llevaron alimentos, electrodomésticos, congeladores, calefactores e incluso un automóvil usado. Además, más de 40 cocineros viajaron para colaborar con el banquete, mientras que la novia recibió maquillaje gratuito y un creador de contenido obsequió 9.999 rosas a la pareja.
La convocatoria también movilizó la economía local, pues los hoteles agotaron sus habitaciones y los restaurantes recibieron numerosos visitantes. Debido a la multitud, las celebraciones tuvieron que trasladarse a la plaza del pueblo. El caso generó reacciones de admiración, aunque algunos usuarios cuestionaron si detrás de la convocatoria existía una estrategia publicitaria.