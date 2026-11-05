Joven huérfano hace invitación abierta a su boda en redes y recibe más de 30 mil invitados: así fue la celebración

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven chino que perdió a gran parte de su familia durante su infancia realizó una invitación abierta en redes sociales para conseguir al menos 20 invitados a su boda. Sin embargo, lo que comenzó como un desesperado pedido terminó convirtiéndose en un acontecimiento multitudinario, pues al menos 30.000 desconocidos llegaron para acompañarlo y celebrar junto a su esposa.

La boda más viral de China

La historia tiene como protagonista a Xu Chenghong, un joven de 24 años de la provincia de Yunnan, China, quien decidió compartir su situación a través de Douyin, la versión china de TikTok. El 25 de octubre publicó un video en el que invitaba a personas de distintas partes del país a asistir a su matrimonio con Luo Chui.

La decisión estuvo relacionada con su difícil historia familiar. Chenghong perdió a su padre cuando tenía apenas 3 años y, posteriormente, su madre volvió a casarse. Su abuela, quien se encargó de criarlo junto a su hermano mayor, también falleció cuando ambos eran jóvenes. Desde entonces, los hermanos tuvieron que salir adelante apoyándose mutuamente.

"Además de mi hermano mayor, no hay nadie más. Solo estoy yo, que he ahorrado 167.500 yuanes para la boda", dijo el joven en entrevista para un medio local de China.

Ante la ausencia de familiares cercanos, el joven temía que su matrimonio, programado en una localidad rural, tuviera muy pocos asistentes. Por ello, esperaba reunir al menos 20 personas que lo acompañaran en una fecha tan importante. Su publicación, sin embargo, alcanzó una repercusión inesperada y llegó a miles de usuarios.

La ceremonia se realizó el 31 de octubre y, según los reportes difundidos por medios internacionales, congregó a decenas de miles de personas. Los asistentes llegaron desde lugares como Hong Kong, Sichuan y Chongqing, utilizando automóviles, aviones y trenes para participar en la celebración.

@cn_eyee Story of Xiao Xiao Xu (Xu Chenghong) He is a 24‑year‑old young man from a mountain village in Yiliang, Zhaotong, Yunnan province, China. He lost his father at age 3, his mother left when he was 5. He grew up as an orphan, only with his elder brother. He left school early and worked very hard for years to save money for his wedding, collecting about 167,500 RMB. Because he has almost no relatives, he worried his wedding would be quiet and empty. So he posted a simple video online, kindly inviting strangers to come to his wedding on Oct 31, just to fill the tables and make it lively. He said guests did not need to give any money/gifts — just come and share his joy. His honest message touched people all over China. Thousands of netizens drove hundreds and thousands of kilometres to this remote mountain village to attend his wedding. Many strangers volunteered to help: ✅ Some brought pork, vegetables and food ✅ Some brought fridges, heaters, tables and chairs ✅ Many chefs came for free to cook the wedding feast ✅ Drivers volunteered as wedding cars ✅ Makeup artists, decorators also came to help for free So many people showed up that the original small home yard was too small. The local government moved the wedding to a big public square, arranged traffic control, security and food safety support for this huge gathering. People call this "the wedding of kindness". Total strangers became his "online family", just to give this hard‑working orphan boy a warm, grand wedding day he will remember forever. ♬ original sound - CN_eye

Invitados llevaron regalos y comida

La solidaridad no se limitó a su presencia. Muchos invitados llevaron alimentos, electrodomésticos, congeladores, calefactores e incluso un automóvil usado. Además, más de 40 cocineros viajaron para colaborar con el banquete, mientras que la novia recibió maquillaje gratuito y un creador de contenido obsequió 9.999 rosas a la pareja.

La convocatoria también movilizó la economía local, pues los hoteles agotaron sus habitaciones y los restaurantes recibieron numerosos visitantes. Debido a la multitud, las celebraciones tuvieron que trasladarse a la plaza del pueblo. El caso generó reacciones de admiración, aunque algunos usuarios cuestionaron si detrás de la convocatoria existía una estrategia publicitaria.