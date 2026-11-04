Incendio en Chorrillos: fuego arrasa con dos viviendas de asentamiento humano en el sector Villa Mercedes

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Una intensa columna de humo negro y momentos de profunda tensión se viven la tarde de este miércoles en el distrito de Chorrillos, específicamente en el asentamiento humano San Genaro. De acuerdo con el registro oficial de emergencias, un incendio se desató en el lugar a las 4:48 p. m., afectando una estructura correspondiente a una vivienda de material noble.

Según la información preliminar y videos difundidos por los lugareños, el fuego se habría originado tras una fuerte explosión percibida al interior de la propiedad. En cuestión de minutos, las llamas se intensificaron y una densa humareda comenzó a cubrir los predios posteriores, generando un riesgo inminente de que el fuego se expanda hacia las viviendas colindantes.

Despliegue bomberil y retos por el acceso a la zona

Ante la gravedad de la emergencia, que no dejó heridos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú desplegó un total de 8 unidades especializadas para hacer frente al desastre, incluyendo unidades contra incendios, vehículos de rescate y ambulancias ante el eventual reporte de heridos o víctimas mortales durante la emergencia.

No obstante, las labores de los hombres de rojo enfrentaron severas complicaciones operativas debido a la extrema lejanía de la parte alta del asentamiento junto a otros factores que dificultan el desplazamiento oportuno del personal y del equipo pesado, teniendo que extender al menos 100 metros de manguera a través de escaleras y utilizar más de 4,000 litros de agua para apagar las llamas.

Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) emitió las alertas correspondientes e instó a los vecinos a facilitar el trabajo de los rescatistas y apartarse de las vías de acceso,

Bomberos atienden emergencia.

Las labores de control y mitigación continúan en desarrollo en el asentamiento humano San Genaro, mientras los equipos de emergencia buscan confinar el fuego para evitar daños mayores a las familias del sector.

En medio de la tragedia, la propietaria de uno de los inmuebles afectados expresó su profunda preocupación e incertidumbre por el futuro de los damnificados, señalando que la pérdida material es total y que aún no logran dimensionar cómo saldrán adelante tras este golpe.

Una problemática histórica: 25 años sin agua potable

Ante la demora inicial y la magnitud del fuego, los propios vecinos se organizaron para intentar mitigar el siniestro usando sus reservas personales. Sin embargo, esta acción solidaria trajo una grave consecuencia colateral: muchos hogares se quedaron completamente sin agua para toda la semana tras vaciar los tanques y cisternas con los que contaban.

🔴📷 La tarde de este miércoles 4 de noviembre, se registra un incendio en el asentamiento humano San Genaro, en el distrito de Chorrillos. Al momento, ocho unidades de bomberos se han acercado a la zona ante una presunta explosión que habría originado el siniestro. 📷 6.1 señal... pic.twitter.com/Q3i5LaqbQ9 — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

Al cierre de esta edición, el origen exacto del incendio aún se mantiene bajo investigación. No obstante, la emergencia recrudeció un reclamo largamente postergado por la comunidad de Villa Mercedes. Los vecinos denunciaron que, debido a la falta de más de 25 años sin acceso real a redes públicas de agua, se ven obligados a pagar hasta por camiones cisterna, adquiriendo un recurso que ni siquiera es del todo potable.

La emergencia en Chorrillos fue controlada tras un arduo esfuerzo conjunto entre bomberos y residentes; sin embargo, el suceso deja al descubierto la vulnerabilidad de las viviendas en zonas altas y la urgente necesidad de atender las demandas básicas de saneamiento que afectan a cientos de familias en la capital.