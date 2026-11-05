Villa María del Triunfo: se registra un récord histórico de lluvia acumulada en DOS DÍAS en Lima con 17.1 mm

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los efectos del fenómeno El Niño ya empiezan a evidenciarse en la capital. Hasta la mañana de este jueves, 5 de noviembre, se ha registrado un récord histórico de lluvia acumulada en dos días en Lima con 17.1 mm en Villa María del Triunfo.

Un hecho que no ocurría hace más de 50 años

El citado distrito limeño ha registrado en los últimos días intensas precipitaciones al igual que en otros puntos de la ciudad. De acuerdo a información proporcionada por Abraham Levy, representante del Comando del Sector Privado frente al fenómeno El Niño, esta marca no se registraba desde hace más de 50 años.

El especialista explicó que la estación Villa María del Triunfo registró precipitación casi continua por dos días. Así según detalló, desde las 7:00 a.m. del martes al miércoles con 5 mm y desde las 7:00 a.m. del miércoles hasta las 5:00 a.m. alcanzó 17.1 mm.

Acotó que la mayor lluvia acumulada que se suscitó en Lima y Callao tuvo 12 mm en el aeropuerto entre las 7:00 a.m. del 15 hasta las 7:00 a.m. del 16 de enero de 1970. y 5 mm más entre las 7:00 a.m. del 16 y las 7:00 a.m. del 17 del mismo mes. En ese sentido, en dicho año se llegó a los 17 mm.

Además, refirió que la mayor durante todo un día que se observó en la ciudad capital se registró el pasado 14 de marzo de 2023 se produjo el ciclón Yaku, inusual fenómeno meteorológico que dejó a su paso fuertes inundaciones en el norte y centro del país, en Ñaña con 12.2 mm.

ACTUALIZACION 5AM🛑🛑🛑🛑 RECORD de #Lluvia acumulada en 2 días en #Lima se alcanzó a las 5AM de hoy con 17.1 mm en (aun quedan 2 horas para cerrar el registro diario) #VillaMaríadelTriunfo ¡Cae una marca después de más de 56 años! #ElNiño. Las condiciones para lluvias van a continuar. November 5, 2026

Lluvias intensas en VES provocan inundaciones y colapso de desagüe

En el caso de Villa El Salvador, en el sector 1, grupo 1, las intensas lluvias han provocado el colapso del sistema de acantarillado y graves inundaciones. A ello se suma que se produjo el colapso de desagüe que es un problema recurrente que se agrava cuando se presentan precipitaciones.

De acuerdo a un recorrido que un equipo de Exitosa realizó a la zona, los vecinos dieron a conocer que aproximadamente 70 familias enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

🔴🔵 VES: Más de 70 viviendas afectadas en el sector 1, grupo 1, por intensa lluvia. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/lAzhTGOS8x https://t.co/K5fI9bRtsp — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

Según el testimonio recogido de una residente, el colapso de desagüe se registra desde hace aproximadamente diez años y, aunque se han realizado los constantes reclamos, la municipalidad no habría ejecutado soluciones definitivas.

En conclusión, tras las lluvias registradas en Villa María del Triunfo, hasta las 5:00 a.m. de este jueves, 5 de noviembre, se ha registrado un récord histórico de lluvia acumulada en dos días en Lima con 17.1 mm.