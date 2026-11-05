Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal: "No pude darles lo que quería, pero nunca me rendí"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro anunció este jueves 5 de noviembre su retiro definitivo de la selección de Portugal, poniendo fin a una trayectoria internacional que comenzó en agosto de 2003.

El delantero de 41 años compartió un video de cinco minutos en redes sociales, en el que leyó una carta para despedirse de la camiseta "7" y agradecer a los aficionados, compañeros y cuerpo técnico que formaron parte de su camino.

Devuelve el dorsal número 7

"Llegó el día de devolver la camiseta 7 de nuestra selección nacional", fue la impactante frase que expresó Ronaldo en el mensaje. El portugués reconoció que la decisión no fue fácil y afirmó que se tomó "no solo con la cabeza, sino también con el corazón".

En la carta, el delantero recordó que durante 23 años tuvo "el privilegio y la responsabilidad" de vestir y defender la camiseta portuguesa en estadios de todo el mundo. También sostuvo que se retira "con la cabeza levantada" y con la certeza de haber dado todo por Portugal.

Récords históricos batidos con Portugal

Ronaldo se retira con 146 goles en 234 partidos con Portugal, cifras que lo convierten en el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del fútbol internacional masculino.

Su etapa con la selección incluyó el coronarse en la Eurocopa 2016 y la Liga de las Naciones de la UEFA 2019, títulos que marcaron los principales logros colectivos de su generación.

Desacuerdo con el técnico Jorge Jesus

El anuncio llega tras un episodio de tensión con el seleccionador Jorge Jesus. Ronaldo abandonó la concentración portuguesa durante el último parón internacional, luego de no haber ingresado en la victoria 2-1 ante Noruega por la UEFA Nations League.

Según reportes internacionales, el delantero había sido suspendido por su conducta y, aunque fue bienvenido nuevamente al equipo tras cumplir la sanción, finalmente optó por terminar su carrera internacional.

Despedida ante Dinamarca y Gales

La despedida de Ronaldo se producirá en el marco de los dos últimos partidos de Portugal en la UEFA Nations League. El equipo luso enfrentará a Dinamarca el 14 de noviembre en Braga y visitará a Gales tres días después, en Cardiff.

El delantero dejó un mensaje para las nuevas generaciones: "Portugal necesitará siempre de jóvenes que sueñen, de jugadores que nunca se rindan". El retiro de Ronaldo marca el cierre de una de las carreras internacionales más exitosas de la historia del fútbol.