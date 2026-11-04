Alfonso López-Chau irá a juicio oral: penalista advierte irregularidad en acusación fiscal y plazo para subsanarla

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El senador Alfonso López-Chau deberá afrontar un juicio oral por presuntas irregularidades durante su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingienería (UNI). El abogado penalista André Sota advirtió una observación administrativa en la acusación fiscal que podría ser subsanada por la defensa.

André Sota advierte irregularidad administrativa en acusación fiscal

En entrevista con Exitosa, el penalista explicó que el proceso presenta un problema relacionado con una actuación administrativa de la Fiscalía. Esta situación podría ser corregida por la defensa de López-Chau, quien tendrá que afrontar el proceso judicial por hechos relacionados con su paso por el rectorado de la UNI.

El especialista también señaló que la subsanación de esta irregularidad podría realizarse en un plazo máximo de un año. Este aspecto forma parte de su análisis sobre el desarrollo del proceso y las condiciones en las que se ha presentado la acusación contra el actual senador.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista con Exitosa, el abogado penalista André Sota se refirió sobre el jucio oral que deberá afrontar el senador de Ahora Nación, Andrés López-Chau, en su calidad de rector de la UNI. En ese sentido, mencionó que hay una irregularidad... pic.twitter.com/rWmcNsf6cu — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

La observación planteada por Sota se produce luego de que el Poder Judicial dispusiera que el senador pase a juicio oral. La decisión fue adoptada por el Vigésimo Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, que ordenó remitir el expediente al órgano jurisdiccional encargado de programar el juzgamiento.

¿Por qué López-Chau afrontará un juicio oral?

El caso se originó por la designación de Sonia Anapan Ulloa como secretaria general de la UNI, en diciembre del 2021, durante la gestión de López-Chau como rector. Según la Fiscalía, el nombramiento se realizó sin la aprobación previa del Consejo Universitario, como establece el estatuto.

Otro cuestionamiento está relacionado con los requisitos que debía cumplir Anapan Ulloa para ocupar el cargo. El Ministerio Público sostiene que no acreditaba los cinco años de experiencia como jefa de área o departamento. Además, señala que mantenía un vínculo laboral con el Sineace cuando fue designada y que su sueldo llegó a S/13.500.

Pedido de la Fiscalía.

Por estos hechos, la fiscal Norah Córdova solicita cuatro años y seis meses de prisión para López-Chau y Anapan Ulloa por el presunto delito de colusión simple. De manera alternativa, plantea cinco años por negociación incompatible. También pide tres años de inhabilitación y una reparación civil de S/605.000.

La defensa del senador presentó recursos para evitar el juicio oral, pero sus pedidos fueron rechazados. Aunque López-Chau apeló el auto de enjuiciamiento, el proceso continuará su trámite. El caso por su gestión en la UNI llegará a juicio oral, mientras sigue pendiente la observación administrativa señalada por el abogado André Sota.