¡Atención! MTPE dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias en cuatro distritos de Lima

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso una medida de tolerancia laboral para este jueves 5 de noviembre, debido a las dificultades de desplazamiento ocasionadas por las recientes lluvias registradas en Lima. La disposición busca evitar perjuicios a los trabajadores afectados por las complicaciones para llegar a sus centros de labores.

Trabajadores tendrán hasta 2 horas de tolerancia

Según el comunicado compartido en sus redes sociales, la medida establece que los empleadores del sector público y privado deberán otorgar hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos particularmente afectados por las precipitaciones.

"Los empleadores públicos y privados deberán otorgar, este jueves 5 de noviembre, hasta dos (2) horas de tolerancia en el horario de ingreso a los trabajadores que se desplacen desde o hacia los distritos señalados", señalan.

Asimismo, el MTPE precisó que las empresas e instituciones deberán adoptar medidas flexibles para atender las demoras ocasionadas por las dificultades de traslado. Esta disposición busca que los trabajadores puedan cumplir con sus jornadas laborales sin verse perjudicados por circunstancias ajenas a su voluntad.

En ese sentido, la entidad estableció que los retrasos generados por esta situación no podrán ser considerados faltas o tardanzas injustificadas. Por lo tanto, los empleadores tampoco estarán facultados para imponer sanciones disciplinarias a quienes lleguen después de su horario habitual debido a los problemas de desplazamiento.

MTPE otorga dos horas de tolerancia para trabajadores

Finalmente, el ministerio exhortó a los empleadores a actuar con responsabilidad y considerar las consecuencias que las lluvias pueden generar en la movilidad de sus trabajadores. La disposición responde a una situación de fuerza mayor vinculada con las precipitaciones y sus efectos en diferentes zonas de la capital.

Intensas lluvias afectan a VES

Durante un recorrido en vivo de Exitosa, se pudo constatar que las calles del sector uno, grupo uno, de Villa El Salvador, están completamente inundadas, mientras que el agua continúa ingresando a las viviendas y amenaza con afectar electrodomésticos, muebles y otros bienes de las familias. Los vecinos señalaron que aproximadamente 70 familias enfrentan las consecuencias de esta emergencia.

Una de las residentes explicó que el colapso del desagüe es un problema recurrente que se agrava cada vez que se presentan precipitaciones. Según denunció, la situación se registra desde hace aproximadamente diez años y, pese a los constantes reclamos, la municipalidad no habría ejecutado soluciones definitivas.

Es así que, la medida del MTPE se produce en medio de las complicaciones que enfrentan cientos de familias por las intensas lluvias. En Villa El Salvador, alrededor de 70 familias sufren inundaciones por el colapso del desagüe, un problema recurrente desde hace diez años que continúa sin una solución definitiva.