Expresidente Pedro Castillo sufrió un proceso irregular, señala Mirtha Vásquez: "Desde su captura"

04/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, sobre el proyecto de ley que busca la amnistía del expresidente Pedro Castillo así como de otros "presos políticos". En esa línea, indicó que el exmandatario ha tenido un proceso irregular.

Un tema delicado

La legisladora de la Cámara Alta del Congreso habló en el contexto de la propuesta de Juntos por el Perú de amnistiar a procesados y condenados por el fallido golpe de Estado del 7 de octubre del 2022. Indicó que es un tema delicado que en su bancada se deberá conversar para tomar una posición.

"Considero que las leyes de amnistía hay que revisarlas con mucho detenimiento porque son normas que así como pueden beneficiar a gente injustamente sentenciada, también puede ser la puerta a quien quiere impunidad. No conozco aún la propuesta porque estamos en semana de representación, pero tendríamos que revisarla cuidadosamente", señaló Vásquez Chuquilín,

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Vásquez, calificó de "deficiente e incapaz" los primeros 100 días del gobierno de la presidenta Keiko Fujimori. En ese sentido, acusó a la mandataria de no tener un plan contra la delincuencia, la propagación del dengue y la inflación. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 5, 2026

Para la senadora, que fue premier del expresidente Pedro Castillo entre octubre del 2021 y enero del 2022, el proceso que se le inició contó con irregularidades, desde el momento de su detención. Además, sostuvo que el juicio ha tenido observaciones, que empezó con un delito y acabó siendo sentenciado por otro. "Jurídicamente tiene muchos vicios", expresó.

"Incluso siendo autocrítica del gobierno de Castillo porque he sido parte de él, muchas veces me tocó alzar la voz ante irregularidades, pero reconozco que el expresidente ha tenido un proceso sumamente irregular desde su captura, que quedó probado en el proceso judicial, fue una absolutamente ilegal", argumentó.

JP busca la liberación de Pedro Castillo

El partido Juntos por el Perú presentó un proyecto que busca amnistiar a procesados y condenados por hecho ocurridos desde el 28 de julio del 2021 hasta el fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo Terrones. La iniciativa también contó con firmas de parlamentarios del partido Obras.

Según el artículo 1, la propuesta establece que la medida se aplique dentro de los límites previstos en la Constitución y las obligaciones internacionales en derechos humanos a los que está suscrito en acuerdos internacionales. También se precisa que se busca contribuir a la pacificación del país.

Durante la conversación que tuvo con Informamos y Opinamos, la senadora de Ahora Nación, Mirtha Chávez, consideró que el proceso contra el expresidente Pedro Castillo ha sido irregular. Además, señaló que su bancada analizará la propuesta para amnistiar a procesados y condenados por hechos relacionados al exmandatario.