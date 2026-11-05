Mark Vito le propone matrimonio a Leslie Echevarría durante sus vacaciones en Pozuzo y anuncia su boda

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito sorprendió a su novia, Leslie Echevarría, al pedirle matrimonio durante sus vacaciones en Pozuzo. El creador de contenido decidió dar un importante paso en su relación al entregarle un anillo de compromiso en un romántico escenario. El momento quedó registrado en video y ambos lo compartieron en sus redes sociales, donde confirmaron que pronto llegarán al altar.

Mark y Leslie rumbo al altar

La propuesta matrimonial tuvo lugar en el mirador de Tarma, ubicado en Pozuzo, donde la pareja disfrutaba de unos días de descanso. En las imágenes difundidas se observa cómo Mark Vito se arrodilla frente a la empresaria para hacerle la esperada pregunta y entregarle el anillo que simboliza el inicio de una nueva etapa en su historia de amor.

La escena no tardó en captar la atención de sus seguidores, especialmente porque ambos decidieron hacer público el compromiso a través de sus plataformas digitales. De esta manera, sus admiradores pudieron conocer uno de los momentos más importantes que han compartido como pareja, luego de que el influencer sorprendiera a Leslie con la propuesta.

Por su parte, la futura esposa de Mark Vito también compartió el registro audiovisual acompañado de una extensa dedicatoria. En su publicación, recordó el lugar donde recibió el anillo y expresó la felicidad que siente por haber encontrado a una persona con quien desea construir un futuro. Asimismo, dejó en evidencia la ilusión que le genera convertirse en su esposa.

"¡Nos vamos a casar! y el mirador de Trama en Pozuzo fue testigo. Mark Vito, te amo con todo mi corazón y si pudiera volver a vivir mi vida, le pediría al destino encontrarte una y mil veces. Porque entre tantas cosas inciertas, tú eres esa certeza que me llena el alma. No sé cuántos años nos regale la vida, pero deseo que en cada uno de ellos estés tú. Qué privilegio tan grande será envejecer a tu lado. Te amo, mi futuro esposo", escribió la influencer.

En otro momento de su mensaje, Leslie manifestó su deseo de permanecer junto al influencer durante todos los años que les depare la vida. Incluso, destacó lo especial que sería llegar a la vejez a su lado, dejando en claro que está emocionada por esta nueva etapa que ambos decidieron emprender.

De esta manera, Mark Vito y Leslie Echevarría hicieron oficial su compromiso y compartieron con sus seguidores una noticia que marca un antes y un después en su relación. Aunque todavía no se conocen detalles sobre la fecha de la boda, la pareja ya confirmó que tiene planes de llegar al altar.