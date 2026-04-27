Scooters eléctricos en el Metropolitano: Esta es la multa a pagar por usar carril exclusivo para trasladarse

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), llevó a cabo un operativo de concientización en las inmediaciones de la estación Jirón de la Unión, en pleno centro de Lima. La jornada se realizó en dos turnos y tuvo como objetivo orientar a los conductores de vehículos menores que ingresan indebidamente a la vía exclusiva del Metropolitano.

Concientización sobre riesgos de usar la vía exclusiva

Durante la intervención, personal de seguridad de la ATU y agentes de la PNP retiraron de la vía a más de 70 conductores de triciclos adaptados para carga, motos eléctricas, scooters y bicicletas.

A cada uno se le explicó los riesgos de circular por un espacio diseñado exclusivamente para buses de gran tamaño. Los funcionarios recordaron que las unidades del Metropolitano alcanzan los 18 metros de longitud y pueden pesar hasta 32 toneladas cuando transportan pasajeros, lo que convierte cualquier colisión con un vehículo liviano en un accidente potencialmente fatal.

Hasta 70 personas fueron intervenidas por circular en vía del Metropolitano con VMP.

Asimismo, se hizo hincapié en los puntos ciegos de los buses, como la parte trasera, el área frontal debajo del parabrisas y los laterales durante giros o cambios de carril. Estos espacios invisibles para los conductores de los buses incrementan el peligro de que los vehículos menores sean embestidos sin que el chofer pueda advertirlo.

La ATU subrayó que estas acciones de concientización continuarán de manera regular, como parte de una estrategia preventiva antes de iniciar operativos sancionadores.

¿Cuál es la multa por usar la vía exclusiva?

Tras la fase de orientación, la ATU recordó que la invasión de la vía exclusiva constituye una falta tipificada en Reglamento Nacional de Tránsito. Para los vehículos menores como triciclos, motos eléctricas y scooters, la infracción corresponde a la E2, con una multa de S/110 , equivalente al 2% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT). En el caso de las bicicletas, la falta es la J02, también sancionada con el mismo monto.

Sanciones según el Reglamento Nacional de Tránsito

La autoridad precisó que la vía del Metropolitano es de uso exclusivo para los buses que brindan el servicio de transporte público, y que solo se permite el ingreso de ambulancias, bomberos y unidades de la PNP en casos de emergencia comprobada.

De esta manera, se busca proteger tanto a los usuarios del sistema como a los propios conductores de vehículos menores, quienes arriesgan su vida al invadir un espacio que no les corresponde.

Con la aplicación de sanciones económicas, la autoridad busca reforzar el mensaje de que la vía exclusiva debe respetarse y que la imprudencia puede tener consecuencias graves. La campaña preventiva marca el inicio de una política más estricta que combina educación vial con sanciones, en un esfuerzo por garantizar la seguridad de todos los usuarios.