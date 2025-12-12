Cae banda criminal 'Los Intocables de Huacho' por trámites de licencias de conducir

12/12/2025 / Exitosa Noticias / Policial

¡Golpe a la delincuencia! Un nuevo megaoperativo llevado a cabo entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público permitió la desarticulación de 'Los Intocables de Huacho', grupo que se dedicaba al tráfico ilícito de licencias de conducir y otros delitos.

Según fuentes policiales, las diligencias realizadas en simultáneo en las ciudades de Huacho, Huaura, Lima y Trujillo permitió la captura de 13 presuntos miembros de la organización criminal que era investigada desde el año 2018.

Grave exposición al peligro por la entrega irregular de brevetes

Pese a que a la fecha se registran más de 3 000 fallecidos a nivel nacional por accidentes de tránsito, la banda delictiva se dedicaba a la tramitación fraudulenta de brevetes, sin control alguno, evadiendo los requisitos mínimos para obtención del documento y teniendo como eje a la propia Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones del Gobierno Regional de Lima.

Entre los detenidos figura el sindicado como cabecilla de la organización, respondiendo al nombre de José Jorge Chávez Romero, alias "Payaso" o "Chávez". Para poder sostener su accionar ilícito, el sujeto en mención poseía escuelas de manejo y centros médicos a manera de fachada, a fin de perpetuar los delitos.

En entrevista con nuestro reportero, el Gral. PNP Manuel Lozada, reveló que 'Los Intocables de Huacho' tenían dos modalidades de cobro por hacer efectivo su accionar ilícito, atentando así como la seguridad pública de todos los peruanos.

"Una presencial, llevando a la víctima a que pasen los exámenes de ley, como es el examen médico, el examen de reglas y el examen de manejo y el otro de manera virtual, llevándole en una silicona la impresión de las papilas dactilares a las oficinas donde entregaban las licencias de conducir sin que vaya el usuario (...) se cobraba entre S/ 2 500 a S/ 4 500 de acuerdo a la condición económica del cliente y S/ 4 500 a S/ 8000 cuando no podían ir", mencionó.

Condenan a nueve años de cárcel a gobernadora regional de Lima

En en audiencia realizada el 5 de diciembre último, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate - Corte de Justicia de Lima Este, condenó a nueve años y cinco meses de cárcel efectiva a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez, por el delito de peculado doloso agravado.

Sin embargo, el Poder Judicial resaltó, que el mandato podría ser suspendido si se da la discusión de terceros en última instancia. Además, durante la lectura, la condenada a prisión deberá hacer un pago de S/ 100 000 por concepto de reparación civil.

A Vásquez Cuadrado, junto a la cúpula de su partido político "Unidad Cívica Lima" - La Cholita, se les acusaba de haberse apropiado de un millón de soles de un proyecto de inversión pública ( Centro Cívico de Matucana ) entre los años 2012, 2013 y 2014 cuando era alcaldesa de Huarochirí.

Un nuevo caso de corrupción se hace presente en el Estado, utilizando el mismo modus operandi que desarrollaban 'Los Dinámicos del Centro' en la región Junín.