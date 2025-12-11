Sismo sacude Arequipa en plena noche: ¿Qué zona fue la afectada y con qué intensidad se sintió?

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La noche en la costa de Arequipa se quebró con un remezón que tomó por sorpresa a vecinos de Atico y distritos cercanos. Hubo pasos apresurados, puertas abiertas personas que prefirieron permanecer fuera de casa ante la posibilidad de réplicas.

Minutos después, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó el evento: se trató de un sismo registrado a las 07:46 pm., con epicentro a 4 kilómetros al noreste de Atico y una profundidad de 17 kilómetros.

La magnitud fue de 4.7 y la intensidad se reportó entre III y IV (Mercalli Modificada), suficiente para ser claramente percibido y generar alarma sin causar daños reportados.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0803

Fecha y Hora Local: 11/12/2025 19:46:15

Magnitud: 4.7

Profundidad: 17km

Latitud: -16.18

Longitud: -73.60

Intensidad: III-IV Atico

Referencia: 4 km al NE de Atico, Caravelí - Arequipa — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 12, 2025

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) activó el monitoreo con autoridades locales y regionales para verificar posibles afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

Hasta el cierre de este reporte, no se informaron interrupciones significativas en vías ni en el suministro eléctrico, pero se mantuvo la alerta preventiva en zonas cercanas al epicentro.

Nota en desarrollo...