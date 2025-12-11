RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Sismo en la costa sur

Sismo sacude Arequipa en plena noche: ¿Qué zona fue la afectada y con qué intensidad se sintió?

Vecinos reportaron remezones y ruido subterráneo en la costa sur. Autoridades confirmaron el evento, mientras se registraban evacuaciones preventivas en comercios y viviendas.

Sismo sacudió la región de Arequipa este jueves 11 de noviembre
Sismo sacudió la región de Arequipa este jueves 11 de noviembre (Composición Exitosa)

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/12/2025

La noche en la costa de Arequipa se quebró con un remezón que tomó por sorpresa a vecinos de Atico y distritos cercanos. Hubo pasos apresurados, puertas abiertas personas que prefirieron permanecer fuera de casa ante la posibilidad de réplicas.

Minutos después, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) confirmó el evento: se trató de un sismo registrado a las 07:46 pm., con epicentro a 4 kilómetros al noreste de Atico y una profundidad de 17 kilómetros.

La magnitud fue de 4.7 y la intensidad se reportó entre III y IV (Mercalli Modificada), suficiente para ser claramente percibido y generar alarma sin causar daños reportados.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) activó el monitoreo con autoridades locales y regionales para verificar posibles afectaciones en infraestructura y servicios básicos.

Hasta el cierre de este reporte, no se informaron interrupciones significativas en vías ni en el suministro eléctrico, pero se mantuvo la alerta preventiva en zonas cercanas al epicentro.

Nota en desarrollo...

